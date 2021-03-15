Т. Гигель посетила строительную площадку нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Кош-Агачском районе

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор отметила работу районной администрация по созданию рядом с комплексом зеленого сквера для детского и семейного отдыха.
Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион побывала на строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа в Кош-Агачском районе.
«Благодаря серьезной поддержке федерального центра выделено порядка 25 миллионов рублей на приобретение оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса, который будет сдан к началу мая текущего года», — рассказала сенатор.
Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки в регион побывала на строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа в Кош-Агачском районе
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Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки в регион побывала на строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа в Кош-Агачском районе
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Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки в регион побывала на строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа в Кош-Агачском районе
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Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки в регион побывала на строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа в Кош-Агачском районе
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Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки в регион побывала на строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа в Кош-Агачском районе
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Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки в регион побывала на строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа в Кош-Агачском районе
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Она выразила уверенность, что строительство современной хоккейной площадки станет весомым вкладом в развитие спорта в высокогорном районе.
Татьяна Гигель отметила работу районной администрация по созданию рядом с комплексом уютного зеленого сквера для детского и семейного отдыха.