Усиление влияния на рынок — угроза восстановлению экономики?

Source: IMF – News in Russian

Кристалина Георгиева, Федерико Х. Диес, Ромен Дюваль и Дэниел Шварц

15 марта 2021 г.

(Фото: Nicolay Pandev/iStock by Getty Images)

Кризис особенно тяжело отразился на малых и средних предприятиях (МСП), вызвав масштабное сокращение рабочих мест и другие негативные экономические последствия. Среди них менее заметная, но также серьезная проблема роста влияния на рынок доминирующих фирм, которые становятся еще сильнее по мере того, как исчезают их более мелкие конкуренты.

Наш опыт и исследование МВФ показывают, что сосредоточение избыточного влияния на рынок в руках нескольких компаний может затормозить среднесрочный экономический рост, подавляя инновации и сдерживая инвестиции. Такой исход может подорвать восстановление экономики после кризиса COVID-19, а это помешает росту множества новых компаний в то время, когда их динамичность крайне необходима.

Сейчас как никогда важно обеспечить для всех равные условия. Органам государственного управления необходимо будет добиваться этого в разных секторах — от пивоварения до больниц и цифровых технологий.

В новом исследовании МВФ показан рост основных индикаторов влияния на рынок, таких как наценки по отношению к предельным издержкам или концентрация доходов в руках четырех крупнейших игроков сектора. По нашим оценкам, из-за пандемии эта концентрация сейчас может увеличиться в странах с развитой экономикой как минимум настолько же, насколько она возросла за пятнадцать лет до конца 2015 года. Даже в тех отраслях, которые выиграли от кризиса, например, секторе цифровых технологий, доминирующее положение занимают крупнейшие участники рынка.

Сохраняющаяся десятилетиями тенденция должна ухудшиться?

Вызванное пандемией усиление влияния на рынок во многих отраслях усугубит тенденцию, которая сохраняется уже более сорока лет. Например, в глобальных масштабах наценки зарегистрированных на бирже компаний в странах с развитой экономикой выросли в среднем более чем на 30 процентов с 1980 года. А за последние 20 лет увеличение наценок в цифровом секторе было в два раза сильнее, чем в целом в экономике.

Конечно, высокая прибыль всегда была естественной наградой успешных компаний, которые вытесняли действующих участников рынка за счет инноваций, эффективности и повышения качества обслуживания. Вспомните, как Ikea изменила наш подход к покупке мебели или как Apple преобразовала рынок мобильных телефонов.

Однако в последнее время во многих отраслях мы все чаще наблюдаем признаки того, что влияние на рынок укореняется на фоне отсутствия у доминирующих компаний сильных конкурентов. По нашей оценке, в различных секторах компании, которые в определенный год имели наиболее высокие наценки (верхний дециль), имеют почти 85-процентный шанс остаться компанией с высокими наценками в следующем году — это примерно на 10 процентных пунктов выше, чем в эпоху «новой экономики» 1990-х годов.

Наглядным примером служат крупные технологические компании: подорвавшие рыночные устои фирмы, которые двадцать лет назад вытеснили действующих участников рынка, становятся все более влиятельными игроками, которые не подвергаются такому же конкурентному давлению со стороны нынешних возможных «нарушителей спокойствия». В данном случае связанные с пандемией эффекты дополняют мощные основополагающие силы, такие как сетевые эффекты и экономия за счет масштаба и охвата.

Роль сделок по слиянию и поглощению

Во многих отраслях мы сейчас видим тенденцию к снижению динамичности бизнеса. Возьмем, например, молодое производственное предприятие, которое не может выйти за пределы своего локального рынка, или новое предприятие розничной торговли, цены которого сбивает крупная конкурирующая организация, которая временно продает товары по ценам ниже себестоимости, чтобы не пустить на рынок новых участников.

Все это упущенные возможности в плане экономического роста, создания рабочих мест и повышения доходов. Наше исследование показывает, как некоторые компании контролируют зарплаты на рынках труда, оплачивая труд своих работников ниже уровня, обусловленного их предельной производительностью.

Одним из факторов, способствующих этим тенденциям, является рост числа сделок по слиянию и поглощению, особенно с участием доминирующих участников рынка. Хотя слияния и поглощения могут обеспечить снижение издержек и повышение качества продукции, они также могут ослабить стимулы к внедрению инноваций и усилить возможность компании устанавливать более высокие цены. Серьезную озабоченность вызывает то, что, как показывает наш анализ, сделки по слиянию и поглощению, которые заключают доминирующие компании, способствуют снижению динамичности бизнеса во всей отрасли, поскольку негативно сказываются на экономическом росте всех конкурентов и их расходах на научно-исследовательские разработки. Это вызывает особое беспокойство в условиях низких темпов роста производительности.

Последствия для директивных органов

Так что же могут сделать правительства? Мы хотим отметить пять приоритетных целей, степень важности которых зависит от юрисдикции.

Во-первых, антимонопольным органам следует проявлять повышенную бдительность при реализации мер контроля за слияниями компаний. Критерий проверки сделок антимонопольными органами должен применяться во всех целесообразных случаях, включая поглощения мелких участников рынка, которые могут расширить бизнес, чтобы конкурировать с доминирующими компаниями. Например, в Германии и Австрии недавно установили пороговые значения на основе цены сделки в дополнение к значениям на основе оборота поглощаемой компании. Стоимостные оценки прошлых слияний также могут способствовать повышению эффективности применения правил конкуренции.

Во-вторых, органам, регулирующим конкуренцию, следует более активно применять запреты на злоупотребление доминирующим положением и чаще прибегать к конъюнктурным исследованиям в целях выявления пагубных действий даже при отсутствии сообщений о нарушении закона. В 2018 году исследование ситуации в молочной промышленности Австралии продемонстрировало преимущества этой практики: оно привело к предписанным усовершенствованиям практики заключения контрактов между фермерами и перерабатывающими предприятиями.

В-третьих, необходимо приложить большие усилия, чтобы обеспечить конкуренцию на рынках факторов производства, в том числе на рынке труда. В данном случае будет актуальным активное применение правил по предотвращению заключения между компаниями соглашений о непереманивании сотрудников. Положения о запрете на работу в конкурирующей организации в некоторых трудовых договорах предприятий розничной торговли и быстрого питания также затрудняют переход работников на более высокооплачиваемую работу — это особенно характерно для низкоквалифицированных работников.

В-четвертых, антимонопольные органы должны иметь возможность отслеживать ситуацию в цифровой экономике, в которой широкое использование больших данных и технологий искусственного интеллекта увеличивают преимущества действующих компаний. Обеспечение возможности переноса данных и совместимости систем может упростить для новых компаний конкурентную борьбу с устоявшимися участниками рынка. В качестве примера того, как регулирование может обеспечить переход между системами и повысить благополучие потребителей, вспомним, как двадцать лет назад Европейский союз повысил уровень конкуренции, предоставив потребителям право сохранять свой номер сотового телефона при смене оператора.

Наконец, важное значение имеют ресурсы. Например, в США общий бюджет Федеральной торговой комиссии и Антимонопольного отдела Министерства юстиции составляет в процентах ВВП примерно половину того, что был сорок лет назад. Во многих юрисдикциях могут понадобиться инвестиции для дальнейшего расширения отраслевого опыта на фоне быстрых технологических изменений. В Соединенном Королевстве недавно было объявлено о создании нового Отдела цифровых рынков, который будет регулировать деятельность доминирующих платформ, таких как Google и Facebook.

Многообещающие первые признаки подъема

Хорошая новость заключается в том, что в ведущих странах, включая Европейский союз и США, уже активно пересматриваются основы антимонопольной политики. Эти пересмотры создают возможности, которые нельзя упустить. Директивным органам следует уже сейчас принять меры по предотвращению дальнейшего резкого усиления влияния на рынок, которое может помешать восстановлению экономики.

Этот кризис изменит экономику наших стран за счет глубоких структурных изменений, которые должны способствовать подъему молодых быстрорастущих компаний, которые внедряют инновационные решения и создают высококачественные рабочие места. Они заслуживают равных возможностей и справедливого шанса на успех.

Большое значение имеет также более широкая поддержка МСП в рамках политики, поскольку многие малые предприятия пока не могут воспользоваться государственными программами, призванными помочь компаниям получить доступ к финансированию во время пандемии. По мере закрепления подъема и постепенного свертывания мер поддержки еще более неотложной станет задача обеспечения жизнеспособным МСП доступа к финансированию, чтобы они не оказались в еще более невыгодном положении по сравнению с более крупными компаниями.

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Кристалина Георгиева (биографические данные приводятся по ссылке)

Федерико Х. Диес — экономист Отдела структурных реформ Исследовательского департамента МВФ. До прихода в Фонд он работал в Федеральном резервном банке Бостона. В число его исследовательских интересов входят влияние корпораций на рынок, инновации, предпринимательство, организация компаний и валюты проведения расчетов. Имеет степень доктора экономических наук от Висконсинского университета в Мэдисоне.

Ромен Дюваль — заместитель директора Исследовательского департамента МВФ, где он возглавляет работу по структурным реформам. Ранее он работал в Департаменте стран Азиатско-Тихоокеанского региона МВФ, а до поступления на работу в МВФ — в ОЭСР. Он является автором большого числа публикаций в ведущих научных и ориентированных на разработку политики журналах по широкому кругу тем, среди которых экономика и политическая экономия регулирования рынка труда и товарного рынка, экономический рост, производительность, торговля, денежно-кредитная политика, обменные курсы и экономика изменения климата. Он имеет докторскую степень от Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна.

Дэниел Шварц — юрисконсульт в Службе по страновым вопросам Юридического департамента МВФ. Он консультирует по широкому кругу вопросов, в том числе в области финансов, международной торговли и антимонопольного права. Ранее он работал юристом по антимонопольному праву в международной юридической фирме и в Службе контроля за проведением финансовых операций Соединенного Королевства. Имеет степень в области права и экономики.

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