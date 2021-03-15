Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#НИИ СК15.03.2021 14:02

ЦЭНКИ на Чемпионате Космической Лиги

В субботу, 13 марта 2021 года, состоялся шахматный этап Чемпионата Космической Лиги, проводимый Госкорпорацией «Роскосмос» среди работников ракетно-космической отрасли. В Чемпионате приняли участие более 50 спортсменов из 15 дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос».

Честь Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры отстаивала сборная команда в составе: Елена Гайдук (НИИ стартовых комплексов); Ольга Ильина (ЦЭНКИ); Иван Тарабцев (НИИ стартовых комплексов), Василий Есаулов и Павел Дружинин (НИИ прикладной механики).

На первой доске среди мужчин играл Иван Тарабцев, у женщин — Елена Гайдук. По итогам девяти туров команда ЦЭНКИ заняла третье место. Каждый игрок сборной предприятия внес существенный вклад в общий зачет и был награжден организаторами дипломом и бронзовой медалью.

Поздравляем спортсменов с удачным выступлением и желаем новых побед!

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