Source: Russia – Council of the Federation

Предприятие имеет большую значимость для развития региона как в экономической, так и в социальной сферах, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области в ходе рабочей поездки в регион посетил горно-обогатительный комбинат — одно из градообразующих предприятий.

Сенатор встретился с главным инженером предприятия Виктором Рябовым, ознакомился с производством и техническими процессами по добыче руды и её переработки.

Юрий Валяев высоко оценил производственные мощности, качество работ и экономическую эффективность комбината. Парламентарий отметил особую значимость предприятия для развития ЕАО как в экономической, так и в социальной сферах.

«Это крупнейшее предприятие региона, с серьёзной логистикой и экономическим потенциалом», — сказал сенатор. Он добавил, что от комбината поступают значительные средства в бюджет, а также налоговые отчисления.

В ходе встречи парламентарий выразил благодарность работникам комбината и всем, кто вносит вклад в развитие предприятия.

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