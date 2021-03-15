Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Мир15.03.2021 03:30

35 лет первой экспедиции на станцию «Мир»

Орбитальный комплекс «Мир» является первой в мире орбитальной станцией, построенной по модульному принципу, когда к базовому блоку можно присоединять и другие элементы, которые необходимы для выполнения тех или иных функций. Он эксплуатировался на околоземной орбите с 20 февраля 1986 года (с момента запуска базового блока) по 23 марта 2001 года.

На начальном этапе работы орбитальной станции «Мир» ее работа была возможна только в режиме посещения, а эксплуатация в режиме постоянно действующей станции была ограничена из-за отсутствия необходимых средств системы управления движением и системы обеспечения жизнедеятельности. Первый пилотируемый полет на космическом корабле «Союз Т-15» был проведен в период с 15 марта по 16 июля 1986 года.

Экипаж в составе космонавтов Леонида Кизима и Владимира Соловьева за это время провел работы по расконсервации базового блока и подготовке его к беспилотному полету, принял и разгрузил два грузовых корабля серии «Прогресс», а затем впервые совершил перелет со станции «Мир» на «Салют-7» и обратно. Во время нахождения на «Салюте» космонавты выполнили два выхода в открытый космос общей продолжительностью 8 часов 50 минут для развертывания и испытаний раздвижной фермы.

Космонавты возвратились на борт «Мира» 25-26 июня. Они перенесли 20 приборов общей массой 350-400 кг с «Салюта-7» на «Мир». 3 июля Леонид Кизим побил рекорд Валерия Рюмина по пребыванию в космосе, а уже 6 июля он стал первым человеком, пробывшим в космосе год по совокупному времени.

Эксплуатация орбитального комплекса «Мир» в режиме постоянно действующей станции была начата 8 февраля 1987 года и продолжалась до августа 1999 года с одним перерывом с 27 апреля по 8 сентября 1989 года. Смена экспедиций осуществлялась непосредственно на борту комплекса. На станции с 1987 года реализовывались международные программы исследований. В их выполнении непосредственно на борту станции приняли участие астронавты Франции, Сирии, Афганистана, Болгарии, Японии, Великобритании, Германии, Казахстана, Австрии, США, Канады и стран, входящих в Европейское космическое агентство. На протяжении 1995–1998 годов на станции велись совместные российско-американские работы по программам «Мир — Шаттл», «Мир — NASA».

MIL OSI