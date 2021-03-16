Антон Рубцов: «НДД представляет из себя перспективную и стратегически правильную систему поддержки добычи»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 16 марта. – Минэнерго России совместно с Минфином выработает параметры применения режима налога на дополнительный доход (НДД) при добыче высоковязкой и сверхвязкой нефти. Предполагается, что применяться НДД к таким категориям запасов станет с начала 2024 года, сообщил директор Департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов на «круглом столе» Комитета Государственной Думы по энергетике.

Антон Рубцов сообщил, что согласно поручению руководства страны, в ближайшее время будут проработаны параметры перехода на налог на дополнительный доход (НДД) сверхвязких и высоковязких запасов нефти.

«На мой взгляд, НДД представляет из себя перспективную и стратегически правильную систему поддержки добычи, которая в рамках единых подходов учитывает параметры разработки разных категорий запасов и даёт выгоду нефтекомпаниям при разработке месторождений с базово более высокими затратами. Поэтому на расширение работы системы Минэнерго России возлагает большие надежды. Совместно с Минфином России будут проработаны и заработают с 2024 года новые параметры налога для вязких категорий запасов, что позволит компаниям продолжать работу по развитию таких проектов. Постоянная оценочная работа ведётся конечно и по другим категориям запасов», – уточнил Антон Рубцов.

Глава Департамента также напомнил об особой роли налогового регулирования в нефтегазовой отрасли – не только как драйвера экономического роста, но и донора для решения государственных инфраструктурных задач.

«В этой связи, нам важно искать и сохранять баланс интересов, особенно по таким направлениям, как развитие и поддержание традиционной добычи в регионах, а также в технологическом развитии нефтегаза. Важно использовать научный и образовательный потенциал, создавать инфраструктуру не только добычи, но и для обеспечения работы социальных институтов и институтов развития науки», – подчеркнул он.

04.03.2021

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27-28 апреля соответственно).

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