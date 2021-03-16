Source: Russia – Council of the Federation

Состоялся «открытый диалог» сенаторов с заместителем Председателя Правительства РФ Т. Голиковой.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела «открытый диалог» с участием заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, посвященный обсуждению стратегических направлений развития системы образования.

Смотрите также

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области заместители Председателя СФ Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан сенаторы Российской Федерации, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам Валентины Матвиенко, цель встречи — не просто обсудить ход реализации нацпроекта «Образование», а понять, куда мы движемся, какой мы видим российскую школу через 10–20–30 лет. Образование – это то, что формирует будущее страны, определяет её лицо, её возможности, её место в мире, подчеркнула глава СФ.

Она отметила, что необходимо опираться на уникальный опыт отечественной системы образования, учитывая возникающие новые вызовы. «Образование – эта та сфера, которая должна отвечать запросам не только настоящего, но и будущего. Нам нужно непрерывное, перманентное развитие, возможно, выходящее за пределы сегодняшних программ и проектов».

Трудностей в сфере образования хватает, считает Валентина Матвиенко. «Хотя за последние годы, в том числе в рамках национального проекта «Образование» сделано очень много, впереди еще большая работа».

Председатель СФ обозначила ряд вопросов, на которые необходимо обратить особое внимание. Среди них – связь между семьей и школой. «Родители и педагоги – это, прежде всего, союзники. Они должны взаимодействовать, понимать, чем живут школьники, что их тревожит, что их интересует, какая атмосфера царит и в классе, и за его пределами».

Сегодня же общение родителей и учителей зачастую сводится к родительским чатам в мессенджерах, электронным дневникам, сказала спикер СФ. По ее словам, цифровизация не должна вытеснять нормальный, живой диалог. Валентина Матвиенко предложила активнее воссоздавать механизмы родительских советов, школьного самоуправления, чтобы школа оставалась, территорией полноценного человеческого общения.

Важнейшая задача, убеждена глава СФ, связана с обеспечением достойного уровня оплаты труда учителя. «Мы обязаны стремиться к постоянному росту уровня жизни учителей. Президент неоднократно отмечал, что современная школа – это современный учитель, его высокий статус и общественный престиж».

Вместе с тем, отметила Валентина Матвиенко, необходимо признать, что выполнение Майского указа в части зарплаты учителей в ряде регионов идёт за счёт роста нагрузки. «Сенаторам постоянно поступают письма от учителей, которые бьют тревогу. В прошлом году мы приняли Обращение к Правительству об утверждении единых требований к оплате труда педагогов. Буквально на днях глава государства поручил Правительству совместно с органами исполнительной власти регионов проанализировать систему оплаты труда работников бюджетной сферы, прежде всего, учителей, разобраться, почему установленные требования не исполняются в полной мере».

Учителя – это опора общества. И каждый, кто выбрал для себя эту благородную профессию, должен быть уверен, что государство обеспечит ему достойную жизнь, которую он заслуживает

«Открытый диалог» с участием Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой

1 из 29

Валентина Матвиенко

2 из 29

Татьяна Голикова

3 из 29

Николай Журавлев

4 из 29

Галина Карелова

5 из 29

Андрей Яцкин

6 из 29

Лилия Гумерова

7 из 29

Андрей Шевченко

8 из 29

Эдуард Исаков

9 из 29

«Открытый диалог» с участием Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой

10 из 29

«Открытый диалог» с участием Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой

11 из 29

«Открытый диалог» с участием Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой

12 из 29

«Открытый диалог» с участием Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой

13 из 29

Виктор Смирнов

14 из 29

Алексей Майоров

15 из 29

Владимир Джабаров

16 из 29

«Открытый диалог» с участием Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой

17 из 29

«Открытый диалог» с участием Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой

18 из 29

Сергей Михайлов

19 из 29

«Открытый диалог» с участием Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой

20 из 29

«Открытый диалог» с участием Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой

21 из 29

Ирина Рукавишникова

22 из 29

Дина Оюн

23 из 29

Галина Солодун

24 из 29

Ольга Епифанова

25 из 29

Светлана Горячева

26 из 29

Андрей Чернышев

27 из 29

Инна Святенко

28 из 29

Маргарита Павлова

29 из 29

«Учителя – это опора общества. И каждый, кто выбрал для себя эту благородную профессию, должен быть уверен, что государство обеспечит ему достойную жизнь, которую он заслуживает», — подчеркнула Председатель СФ.

Она коснулась также темы международных рейтингов. «С одной стороны, это удобный современный инструмент, но нельзя возводить эти показатели в абсолют, подгонять все наши задачи исключительно под эти цифры. Давайте не забывать, что наша отечественная система образования была и остаётся одной из сильнейших в мире. Нам нужны собственные ориентиры, которые могут быть сформулированы в Стратегии развития образования». По словам главы СФ, тем более актуально сделать это сейчас, когда идёт работа над Стратегией-2030, которая также должна учитывать тенденции образовательной политики.

«В нашей стране образование и воспитание традиционно дополняют друг друга. Мы неоднократно говорили об этом в рамках Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. А в прошлом году был принят соответствующий президентский закон. Нормативная база в целом сформирована, но это только начало пути. В частности, больше внимания нужно уделять воспитательной составляющей в программах педагогических вузов», — считает спикер СФ.

Профильный Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре провёл свой опрос среди родителей школьников и студентов педвузов, сообщила Валентина Матвиенко. «Выводы неутешительные – будущих учителей готовят, по сути, только по профильному предмету и практически не прививают социальные, психологические навыки, которые крайне необходимы молодому учителю». По мнению главы верхней палаты, это затрудняет работу по профилактике вовлечения школьников в противоправную деятельность, недопущению травли в социальных сетях, противодействию другим новым вызовам, которые волнуют родительское сообщество.

«Воспитание – это задача всего педагогического коллектива и не менее важная, чем образование. А главное, чтобы убеждёнными носителями этих ценностей были сами учителя. А это во многом задача педагогических университетов. Только так мы сможем передать следующим поколениям наши ценности, уважение к истории страны, чувство ответственности за будущее России», — сказала Валентина Матвиенко.

Она остановилась также на вопросе развития системы среднего профессионального образования. «Совет Федерации постоянно подчёркивает, что квалифицированные кадры – эта та почва, на которой строится конкурентоспособная экономика в целом в России, и в субъектах Федерации. Сегодня более половины выпускников 9-го класса продолжают обучение в колледжах и техникумах, и они должны получать современные, востребованные на рынке труда навыки, работать на реальном оборудовании, находиться в контакте с предприятиями своего региона, заранее понимать перспективы трудоустройства».

Эти вопросы, отметила глава Совета Федерации, должны найти отражение в новой Стратегии развития среднего профессионального образования.

Татьяна Голикова в своем выступлении рассказала о текущей ситуации в сфере среднего и высшего образования. Сегодня в этой социально значимой сфере работает и обучается более 30 млн человек, а с учетом родителей – почти 60 миллионов, подчеркнула вице-премьер.

Она остановилась на предварительных итогах реализации национальных проектов и отметила существенные положительные изменения по повышению доступности дошкольного образования, вводу новых и реконструкции действующих дошкольных учреждений и школ, обновлению их материально-технической базы. «К 2025 году в рамках нацпроекта запланировано создание в общей сложности более одного миллиона школьных мест. Это позволит в дальнейшем устранить проблему недостатка школьных мест», — сообщила Татьяна Голикова.

Среди важных направлений работы вице-премьер назвала развитие региональной сети выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, так называемые «маленькие «Сириусы», которые развиваются во всех регионах страны.

Президентом страны поставлена задача обеспечить до 2030 года вхождение России в десятку стран мира по качеству общего образования, напомнила Татьяна Голикова. По ее словам, необходимо бережно сохранить лучшие практики обучения и воспитания советской школы и одновременно предоставить широкие возможности для развития и реализации имеющегося потенциала.

Заместитель Председателя Правительства РФ рассказала о планах работы Правительства и профильных Министерств в сфере развития системы образования и ответила на вопросы сенаторов.

Лилия Гумерова затронула тему воспитания учащихся. Она напомнила в этой связи, что был принят федеральный закон, установлены выплаты за классное руководство. «Этого недостаточно. Очень важна содержательная часть. У нас конкретное предложение – выработать понятные критерии эффективных воспитательных программ и вместе с учеными-практиками разработать эффективные технологии воспитательной деятельности, вооружить ими наших студентов и педагогов в рамках подготовки и переподготовки», — сказала парламентарий.

Вопросы сенаторов также касались дальнейшего повышения качества образования, совершенствования системы оплаты труда педагогов, эффективного встраивания системы среднего профессионального образования в экономику страны, дистанционного обучения, обеспечения горячим питанием учеников начальных классов, работы школьных кружков и секций, спортивной подготовки в школах и других тем.

MIL OSI