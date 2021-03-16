«Газпром» и Shell расширяют взаимодействие

Source: Gazprom in Russian

Релиз

16 марта 2021, 17:30

Сегодня ПАО «Газпром» и концерн Shell заключили Соглашение о стратегическом сотрудничестве сроком на пять лет. Церемония подписания состоялась в режиме видео-конференц-связи в присутствии Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Главного исполнительного директора Royal Dutch Shell plc Бена ван Бердена.

Подписанный документ расширяет взаимодействие компаний. Особое внимание, в частности, будет уделяться таким направлениям, как изучение энергетических рынков, реализация проектов по всей цепочке создания стоимости, сотрудничество в области цифровизации технологий и сокращения выбросов парниковых газов.

Алексей Миллер и Бен ван Берден обсудили текущие достижения сотрудничества «Газпрома» и Shell. В частности, речь шла о проекте «Сахалин — 2». По итогам прошлого года в рамках проекта был произведен и отгружен покупателям рекордный объем сжиженного природного газа — более 11,6 млн тонн.

Отдельное внимание было уделено вопросу декарбонизации европейской энергетики. Отмечено, что благодаря экологическим свойствам природный газ может сыграть значительную роль в достижении климатических целей Европы.

«Сегодня мы сделали новый шаг в развитии нашего сотрудничества. Сам факт подписания этого соглашения говорит о хороших результатах нашей совместной работы и о том, что мы с вами ставим амбициозные цели на ближайшую и долгосрочную перспективу. Без сомнения, накопленный опыт является залогом наших достижений в будущем», — сказал Алексей Миллер.

Справка

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах.

«Газпром» и Shell совместно участвуют в проекте «Сахалин-2», в рамках которого работает первый в России завод по производству СПГ. Оператором проекта «Сахалин-2» является компания «Сахалин Энерджи» («Газпром» — 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%).

Предыдущее Соглашение о стратегическом сотрудничестве между «Газпромом» и Shell было подписано в 2015 году.

Управление информации ПАО «Газпром»

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