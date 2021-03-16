Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Космодромы#Байконур#Наука#Луч-5х16.03.2021 11:29

Железнодорожный состав с двумя ракетами «Протон-М» отправлен на Байконур

В ночь на 16 марта 2021 года из Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на космодром Байконур отправлены блоки двух ракет-носителей «Протон-М», разгонный блок «Бриз-М» и головной обтекатель, предназначенные для запуска модуля «Наука» к Международной космической станции и спутника-ретранслятора «Луч-5х».

Все мероприятия, связанные с отправкой средств выведения производства ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, прошли без замечаний.

Транспортировка ракетно-космической техники с завода-изготовителя Центра Хруничева осуществляется для реализации пусковых программ Госкорпорации «Роскосмос», целями которых является расширение функциональных возможностей российского сегмента МКС и развитие многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч».

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