Законодательное регулирование мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти рассмотрели в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

«Круглый стол» провел Юрий Важенин.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провел в режиме видеоконференции «круглый стол» на тему «Мониторинг законодательного регулирования мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Современные технологии и методы предупреждения аварийных ситуаций в топливно-энергетическом комплексе».

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В дискуссии приняли участие член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области член Комитета СФ по международным делам Анна Отке, ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный, представители Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства обороны РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, региональных органов исполнительной власти, ведущих нефтегазодобывающих компаний, эксперты.

Юрий Важенин отметил, что на ликвидацию экологических проблем требуются существенные финансовые, трудовые, временные затраты.

«Что срочно надо сделать, чтобы такие аварии свести к минимуму? Что необходимо ввести на законодательном уровне для внедрения наилучших доступных, доказавших свою необходимость и эффективность технологий на стадии проектирования опасных производственных объектов?», — сказал сенатор, открывая обсуждение.

Юрий Важенин подчеркнул, что такой подход способен создать необходимые условия для снижения негативного воздействия на окружающую среду, включая предотвращение разливов нефти и нефтепродуктов.

Геннадий Орденов проинформировал о совещании, которое провел Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, по вопросам реализации закона о внесении изменений в статью 46 закона «Об охране окружающей среды». В нем приняли участие члены межкомитетской временной рабочей группы по мониторингу мер по обеспечению предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (план ЛАРН).

«Круглый стол» на тему «Мониторинг законодательного регулирования мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Современные технологии и методы предупреждения аварийных ситуаций в топливно-энергетическом комплексе»

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Юрий Важенин

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«Круглый стол» на тему «Мониторинг законодательного регулирования мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Современные технологии и методы предупреждения аварийных ситуаций в топливно-энергетическом комплексе»

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Геннадий Орденов

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«Круглый стол» на тему «Мониторинг законодательного регулирования мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Современные технологии и методы предупреждения аварийных ситуаций в топливно-энергетическом комплексе»

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Анна Отке

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«Круглый стол» на тему «Мониторинг законодательного регулирования мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Современные технологии и методы предупреждения аварийных ситуаций в топливно-энергетическом комплексе»

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Сенатор сообщил, что по итогам заседания были приняты рекомендации в адрес профильных министерств и ведомств. В частности, Министерству РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предложено рассмотреть вопрос об аттестации хозяйствующих субъектов на новый вид аварийно-спасательных работ – по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в течение 2021 года Минприроды России совместно с МЧС, Минэнерго, Минтрансом России рекомендовано провести мониторинг исполнения хозяйствующими субъектами правил и требований к содержанию планов ЛАРН на территории страны.

Также речь идет о контроле ведомствами в течение этого года исполнения организациями требования о получении заключения о готовности организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также требований к проведению комплексных учений, сообщил Геннадий Орденов.

Участники заседания рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с применением нормативных правовых актов в области организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также проведения аттестации аварийно-спасательных работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ.

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