Л. Талабаева: Мы продолжим работу по «регуляторной гильотине» в рыбной отрасли

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и эксперты обсудили вопрос реализации этого механизма в отраслях рыбопромышленного комплекса.

В Совете Федерации прошло совещание «О реализации механизма «регуляторной гильотины» в отраслях рыбопромышленного комплекса», которое провела член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края

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«Реализация механизма «регуляторной гильотины» в рыбном хозяйстве — одна из самых актуальных тем для российского рыбохозяйственного бизнеса», — подчеркнула сенатор. «Действующая система нормативного правового регулирования экономических отношений — один из важнейших факторов, влияющих на социально-экономическое развитие страны. Чрезмерные административные барьеры являются серьезной проблемой, сдерживающей развитие предпринимательства в России. Избыточное правовое регулирование способствовало возникновению в обществе такого явления, как «предпринимательская апатия», — подчеркнула Людмила Талабаева.

По словам сенатора, большое количество устаревших и неактуальных норм, в том числе накопленных с советских времен, противоречащих друг другу требований, бессистемность правового регулирования, наличие избыточных административных издержек, многообразие возникающих на практике проблем при проведении контрольных мероприятий, а также развитие цифровых технологий предопределяют необходимость внедрения новых подходов, направленных на кардинальное изменение системы государственного контроля.

Людмила Талабаева напомнила, что в Послании Федеральному Собранию Президентом РФ отмечалось, что одной из задач, которые необходимо решить для обеспечения высоких темпов экономического роста, является улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Людмила Талабаева

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Анна Отке и Людмила Талабаева

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Послание стало отправной точкой проведения реформы контрольно-надзорной деятельности, которая предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы», — заявила парламентарий.

Сенатор назвала один из инструментов устранения избыточных административных барьеров — механизм «регуляторной гильотины». «Цель реализации этого механизма — формирование современной и эффективной системы обязательных требований, направленной на снижение социально значимых рисков, нахождение необходимого баланса между интересами государства, населения и хозяйствующих субъектов», — пояснила законодатель.

Решение этих задач, по словам Людмилы Талабаевой, требует пересмотра подходов к регулированию хозяйственной деятельности, основанного на принципах рациональной минимизации вмешательства государства в экономические процессы, поощрении инновационных решений, доказательности в регулировании и соотнесении его объема с уровнем риска, присущим конкретным объектам, разгрузки законодательства от устаревших и избыточных требований.

В целях реализации этих задач в ноябре 2019 г. была создана рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства. За период деятельности группой рассмотрено 97 проектов разного уровня нормативных правовых актов, сообщила сенатор.

Представленные в Комитет СФ исследования по анализу затрат, связанных с исполнением норм отраслевого нормативно-правового регулирования, свидетельствуют о том, что излишних требований, которые приводят к необоснованным затратам бизнеса, еще много и работу по «регуляторной гильотине» в рыбной отрасли необходимо продолжить. «Создание благоприятной регуляторной среды для бизнеса и улучшение инвестиционного климата стали одними из приоритетных направлений работы Совета Федерации», — подчеркнула законодатель.

Сенатор обратила внимание, что результатом работы по реформированию законодательства о контрольно-надзорной деятельности стало принятие федеральных законов «Об обязательных требованиях» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской Федерации». «Эти законы содержат базовые правовые и организационные аспекты обновленной системы контроля. Их нормы станут фундаментом при принятии сопутствующих федеральных законов и подзаконных актов, позволят переместить акцент на стимулирование добросовестности контролируемых лиц и профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», — сказала Людмила Талабаева. «Ожидается, что обновленная законодательная база будет способствовать не только решению существующих проблем, но и формированию условий для более плодотворного взаимодействия бизнеса с контролирующими органами в целях повышения гарантий защиты прав и законных интересов граждан при осуществлении предпринимательской деятельности».

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители профильных министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации.

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