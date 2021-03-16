Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела рабочую встречу программного комитета Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай провела рабочую встречу программного комитета Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы».

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В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы по участию Совета Федерации в работе над созданием федерального проекта «Научное обеспечение экологической деятельности, экологическое воспитание и просвещение».

Татьяна Гигель отметила, что разрабатываемый Министерством природных ресурсов и экологии РФ с участием заинтересованных федеральных органов власти проект позволит создать единую систему экологического воспитания и просвещения, привлекающую к участию все слои общества и включающую все уровни образования, закрепленного нормативно-правовой и законодательной базой.

Руководитель Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» Владимир Зотов сообщил о представленных от Совета Федерации мероприятиях для включения в паспорт нового федерального проекта, а также об итогах проведения заседания межведомственной рабочей группы по вопросам экологического просвещения в Российской Федерации.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области считает, что новый федеральный проект своевременен и актуален, он позволит объединить для решения вопросов в сфере экологического воспитания и просвещения не только федеральные органы власти, но и различные организации на территориях субъектов Российской Федерации.

По мнению председателя организационного комитета Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников природы» Татьяна Гигель, указанным федеральным проектом впервые делается попытка межведомственного комплексного решения задачи по развитию экологического просвещения, воспитания и экологической культуры в стране.

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