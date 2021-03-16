Об утверждении Советом ООН по правам человека итогов универсального периодического обзора Беларуси

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

16 марта 2021 г.



16 марта 2021 г. 46-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ) утвердила доклад Рабочей группы СПЧ по универсальному периодическому обзору (УПО) Беларуси третьего цикла, который состоялся 2 ноября 2020 года.

К обзору Беларуси проявили интерес 92 государства, большинство из которых положительно оценили усилия нашей страны в осуществлении рекомендаций второго цикла УПО.

По итогам третьего цикла обзора Беларусь приняла бóльшую часть из предложенных государствами рекомендаций.

Беларусь остается приверженной процессу универсального периодического обзора, который является безальтернативным мониторинговым инструментом по вопросам развития и прав человека во всех государствах, без исключения, основанном на конструктивном диалоге и сотрудничестве.

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