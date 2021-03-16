Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика16.03.2021 15:59

Прообразом для куклы Barbie стала космонавт Роскосмоса Анна Кикина

Самая популярная в мире кукла продолжает вдохновлять девочек на самые смелые мечты и наглядно показывает, что каждая из них может стать кем захочет! Barbie представляет куклу, которая на этот раз воплотила в себе образ Анны Кикиной — единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса.

Кто сказал, что покорять просторы Вселенной — не женское дело? В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда человек впервые полетел в космос. В преддверии большой даты и в рамках кампании «Ты можешь быть кем захочешь» Barbie напоминает о том, что любая мечта осуществима — нужно только верить в себя и идти вперед.

Яркий тому пример — история Анны Кикиной, девушки-инженера, которая однажды рискнула сделать смелый шаг и попробовать свои силы в космонавтике. Сегодня Анна для многих является примером для подражания: одновременно сильная и женственная, смелая и нежная, мудрая и с отличным чувством юмора — яркая личность, в которой гармонично сочетаются профессионализм и душевная теплота.

Кукла Barbie-космонавт выпущена эксклюзивно по образу Анны Кикиной в двух вариантах костюмов: в тренировочном комбинезоне и космическом скафандре типа «Орлан». Кукла представлена в единственном варианте и не предназначена для продажи. Бренд Barbie не случайно выбрал Анну Кикину в качестве ролевой модели — девушка вдохновила его своими талантами, успехами и личными качествами. На примере Анны и других выдающихся женщин, ролевых моделей, Barbie показывает, что девочки могут стать тем, кем захотят.

«В детстве у меня не было мечты стать космонавтом. А вот если бы у меня была кукла Barbie-космонавт, то наверняка в моей голове идея стать космонавтом зародилась бы еще тогда, — говорит Анна Кикина в своем интервью. — Barbie-космонавт своим образом не только демонстрирует ребенку профессию, но и дает понимание, что шанс стать космонавтом есть у каждого, кто его не упустит и подготовится к реализации своих идей. Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Barbie, захотела стать космонавтом. Самое главное — чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать — любую профессию, которая придется по душе».

Barbie-космонавт — кукла с историей. В 1963 году Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной, побывавшей в космосе, и через два года ее полету посвятили первую Barbie-космонавта. Новая Barbie продолжает миссию своей предшественницы и призвана вдохновлять девочек по всему миру раскрывать свой потенциал. Она учит верить в себя, расширять свои границы и не бояться искать свое призвание. Barbie уже освоила более 200 профессий, в том числе врача, пилота, машиниста электропоезда и даже кандидата в президенты.

Barbie учит девочек, что главная красота и сила женщины — это не только внешность, но и внутренний стержень, знания, самодостаточность в сочетании со способностью преодолевать любые препятствия на пути к мечте и самореализации. Куклы Barbie давно уже перестали быть просто игрушками. Сегодня это символ внутренней силы и уверенности в себе, вдохновляющий девочек по всему миру раскрывать свой безграничный потенциал. От принцессы до президента, от врача до машиниста метро, от зоолога до космонавта — в рамках программы «Ты можешь быть кем захочешь» Barbie поддерживает более прогрессивный взгляд на общество, где новое поколение девочек, имея наглядный образец, может выбирать любую профессию и развиваться в любой сфере.

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