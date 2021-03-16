Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Памятная дата16.03.2021 14:33

Рассекречено: последний «Восход»

Пятьдесят пять лет назад, 16 марта 1966 года, 22-суточным полетом корабля-спутника «Космос-110» с четвероногими «космонавтами» на борту — собаками Ветерок и Уголек — была завершена советская программа космических кораблей «Восход». Последний из «Восходов» установил мировой рекорд по высоте и продолжительности пребывания живых существ в космосе. Научные результаты этой миссии были использованы при подготовке последующих программ длительных пилотируемых полетов.

Сегодня Госкорпорация «Роскосмос» представляет новый комплект рассекреченных документов о подготовке и реализации этой исторической миссии. Среди них: полетное задание от Института цитологии Академии наук СССР, программа медико-биологических исследований на кораблях 3КВ № 5-7, справки по программе научных исследований на объекты ЗКВ № 5-7, системе искусственной тяжести на кораблях «Восход», о состоянии дел по производству кораблей типа «Восход», а также другие письма, доклады, приказы и протоколы.

Программа полета «Космоса-110» предусматривала исследование факторов воздействия на биологические организмы трехнедельного полета на орбите, проходящей через внутренний радиационный пояс Земли, а также испытание системы жизнеобеспечения для будущих длительных пилотируемых экспедиций.

Для выполнения миссии из сотни беспородных «претендентов» отобрали двух собак. «Пассажиров» усадили в герметичные контейнеры с заданной газовой средой, надели на них «костюмы», подводившие к животных датчики и удерживающие их тела от излишних движений. Кормление осуществлялось через специальную фистулу, позволявшую автоматически подавать жидкую пищу прямо в желудок. Кроме собак, на борту находились другие биологические объекты исследований (бактерии, семена растений, дрожжи и т. п.).

Запуск с космодрома Байконур состоялся 22 февраля 1966 года в 23:09 по московскому времени. Миссия с постоянными пролетами через радиационные пояса продолжалась 21 день 18 часов 51 минуту и стала на тот период рекордом продолжительности пребывания живых существ в космосе.

Вернувшихся на Землю Уголька и Ветерка исследовали в лаборатории Института медико-биологических проблем. Космическое путешествие сильно ослабило собак: они выглядели худыми и вялыми, быстро уставали, предпочитали лежать и испытывали постоянную жажду. В результате воздействия космической радиации их шерсть поредела и вылезала клочьями. Однако уже через три дня они пришли в себя, а спустя несколько недель полностью восстановились. Дворняги прожили полноценную жизнь обитателей вивария ИМБП и оставили после себя здоровое потомство.

Госкорпорация «Роскосмос» благодарит за сотрудничество в подготовке публикации Департамент по обеспечению деятельности Архива Президента РФ и его директора И.В. Кузнецову, Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив научно-технической документации», его директора М.А. Власову и советника Н.В. Селюкину, ЦНИИмаш и его генерального директора С.В. Коблова, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр Российской Федерации Институт медико-биологических проблем Российской академии наук и его директора академика РАН О.И. Орлова, заведующего отделом внедрения, реализации и пропаганды научных достижений М.С. Белаковского, пресс-секретаря О.В. Волошина.

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