Результаты деятельности Министерства энергетики, а также отраслей ТЭК за 2020 год рассмотрел Комитет СФ по экономической политике

Source: Russia – Council of the Federation

Провел заседание Андрей Кутепов.

Комитет Совета Федерации по экономической политике заслушал на своем заседании доклад Министра энергетики РФ Николая Шульгинова о результатах деятельности Министерства энергетики Российской Федерации и отраслей ТЭК за 2020 год и ключевых задачах на предстоящий период.

Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

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По словам Николая Шульгинова, в нефтяной отрасли наблюдалось глобальное падение спроса. Уровень добычи за 2020 год составил 512,8 миллиона тонн, что на 8,6 процента меньше уровня предыдущего года. На 12 процентов упал экспорт нефти. Тем не менее, РФ осталась на втором месте по уровню добычи, отметил он.

В 2020 году продолжилось совершенствование налоговой политики в нефтяной отрасли, был запущен мониторинг нового налогового режима, основанного на налоге на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, внесены изменения в Налоговый кодекс, направленные на стимулирование дальнейшего освоения углеводородного потенциала континентального шельфа Арктики, привлечение инвестиций в глубокую переработку нефти и в нефтехимический сектор.

В газовой отрасли в 2020 году также наблюдалось снижение добычи и экспорта, сообщил Николай Шульгинов. Он подчеркнул, что главная задача ведомства – газификация регионов страны и обеспечение газом внутренних потребителей.

Министр также затронул темы развития угольной отрасли, модернизации тепловой энергетики, защиты окружающей среды.

Комитет СФ рекомендовал одобрить закон «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Заседание Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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Ирек Ялалов

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Заседание Комитета СФ по экономической политике

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Александр Пронюшкин

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Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ Алексей Русских, РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области законом переносится с 1 апреля 2021 года на 1 января 2022 года срок вступления в силу порядка идентификации лиц удостоверяющими центрами при получении сертификата ключей проверки электронных подписей.

Данный перенос срока позволит удостоверяющим центрам, выдающим сертификаты ключей проверки электронных подписей, полностью подготовиться к реализации устанавливаемых законодательством механизмов в части создания защищенных каналов и внедрению систем по взаимодействию с клиентами.

Совершенствуется правовое регулирование турагентской деятельности для повышения защиты прав потребителей, создания прозрачного и регулируемого рынка туристских услуг

Также Комитет СФ рекомендовал одобрить изменения в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования турагентской деятельности. Алексей Русских пояснил, что совершенствуется правовое регулирование турагентской деятельности для повышения защиты прав потребителей, создания прозрачного и регулируемого рынка туристских услуг. Вводится единый федеральный реестр турагентов, субагентов, в связи с чем уточняется понятие турагентской деятельности, вводится понятие субагента.

Сведения о турагенте, субагенте будут формироваться в реестре турагентов автоматически на основании сведений из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) после указания туроператором (турагентом) основного государственного регистрационного номера юридического лица или основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя при формировании сведений о турагенте, субагенте для размещения в реестре турагентов.

Невнесение сведений о турагентах, субагентах в реестр турагентов, либо внесение таких сведений с нарушением установленного порядка, а также внесение недостоверных сведений влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Предлагаемые меры будут способствовать повышению безопасности туристов, качества предлагаемых услуг, развитию механизмов автоматизации процессов сбора и обработки статистической, оперативной, аналитической и иной информации о работе туроператоров и турагентов, повышению эффективности государственного регулирования в сфере туризма.

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