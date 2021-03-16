Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Главкосмос Пусковые Услуги#CAS50016.03.2021 16:40

Четыре дня до запуска 38 космических аппаратов

На космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения о готовности к вывозу на стартовый комплекс «Восток» и проведению работ по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 космическими аппаратами из 18 стран на борту в соответствии с графиком.

По результатам докладов о подготовке ракеты-носителя и наземной инфраструктуры Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения из монтажно-испытательного корпуса и установке в вертикальное положение на стартовом комплексе площадки № 31 17 марта 2021 года. Начало работ по транспортировке на стартовую площадку запланировано в 05:30 по московскому времени, после чего специалисты организаций Госкорпорации «Роскосмос» начнут работы по графику первого стартового дня. Сегодня на самом стартовом комплексе проводится подготовка к приему ракеты космического назначения.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом CAS500-1 в качестве основной нагрузки и кластером попутных иностранных полезных нагрузок намечен на 20 марта 2021 года в 09:07 по московскому времени. Это будет первый коммерческий пуск компании «Главкосмос Пусковые Услуги», входящей в состав Госкорпорации «Роскосмос».

До пуска осталось:

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