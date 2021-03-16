Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-1816.03.2021 15:23

Экипажи МКС-65 провели типовые полётные сутки на тренажёре РС МКС

Основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию приближаются к заключительному этапу экзаменационной сессии. Перед комплексными тренировками космонавты проводят так называемые «типовые полётные сутки» на тренажёре российского сегмента Международной космической станции. Основной экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая успешно справился с заданиями. Затем аналогичный экзамен сдали их дублёры Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Энн Макклейн.

У каждого экипажа свои инструкторы. К работе на Международной космической станции экипаж Антона Шкаплерова готовит Ксения Какушина, сейчас — как дублёров, а в дальнейшем — как потенциальных участников следующей космической экспедиции. Непосредственно на экзаменационной тренировке Ксения выполняет функцию главного оператора. Другие специалисты Центра помогают отследить действия космонавтов, определяя точность и качество выполнения заданий.

«В период полёта экипажа МКС-65 планируется реализовать около 50 экспериментов и исследований. Из них была сделана выборка, и дублёры, которые наравне с основным экипажем готовятся к полёту, отработали в процессе тренировки пять экспериментов», — рассказала инструктор по комплексной подготовке на российском сегменте МКС Ксения Какушина.

Помимо элементов научной программы в расписание типовых полётных суток, под которыми подразумевается рабочий день экипажа на МКС, входит отработка штатных и нештатных ситуаций. На российском сегменте МКС иностранцы преимущественно бывают в статусе пользователей систем жизнеобеспечения. Среди простых заданий для астронавтов — разогрев еды или приготовление чая, а для всего экипажа — видеозапись приветствия с орбиты. Что касается серьёзных нештатных ситуаций, то столкновение с ними на заключительном этапе предполётных тренировок обычно не вызывает проблем.

«Все отклонения от рабочей нормы описаны в бортовой документации. Если происходит что-то нетипичное, космонавты открывают инструкции и устраняют последствия. На подобных тренировках мы отрабатываем расчётные ситуации, то есть уже знаем, что из них есть выход. Экипажу не приходится импровизировать», — пояснила Ксения Какушина.

Перед типовыми полётными сутками проводится целый ряд других тренировок по действиям на российском сегменте МКС. Как минимум три из них связанны с поддержанием уже существующих у экипажей навыков. Одна тренировка посвящена стыковке грузового корабля с МКС, еще одна — внекорабельной деятельности. Отдельные тренировки направлены на отработку действий космонавтов в случае разгерметизации модуля, пожара и выброса аммиака на станции. Кроме того, они должны сдать зачёт по системам жизнеобеспечения МКС и только после этого провести рабочий день на тренажёре российского сегмента станции.

Впереди у экипажей МКС-65 экзаменационные комплексные тренировки, после чего они отправятся на космодром Байконур для продолжения предполётной подготовки. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18» запланирован на 9 апреля 2021 года со стартового комплекса площадки № 31. Госкомиссией принято решение о полёте и стыковке корабля с российским сегментом Международной космической станции по «сверхкороткой» (двухвитковой) схеме.

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