Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата17.03.2021 01:30

112 лет со дня рождения Владимира Павловича Бармина

Владимир Павлович Бармин (1909–1993 гг.) — основоположник отечественной космонавтики, конструктор ракетно-космических и боевых стартовых комплексов. Входил в состав легендарного Совета Главных конструкторов, возглавляемого С.П. Королевым. Под его руководством были созданы стартовые и технические комплексы для ракет-носителей семейства «Союз», «Протон», Н-1 и другие.

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Видеобиография

В.П. Бармин родился 17 марта 1909 года в Москве, в семье служащего. В 1917 году поступил в Московское реальное училище, которое через год было преобразовано в среднюю школу первой и второй ступени. В 1926 году, успешно окончив обе ступени этой школы, Бармин поступает на механический факультет Московского механико-машиностроительного института, который оканчивает в 1930 году по специальности «инженер-механик по холодильным машинам и аппаратам». Бармина направляют работать на московский завод «Котлоаппарат» инженером-конструктором. В.П. Бармин участвует в проектировании нового, современного компрессора ВП-230. В короткий срок ему удалось выполнить проектирование, выпустить рабочие чертежи, организовать изготовление и проведение контрольных испытаний компрессора.

Вскоре В.П. Бармин становится руководителем компрессорной группы КБ завода. В 1933-1935 годах под его руководством были разработаны компрессоры серии ВГ для угольной промышленности, первые отечественные компрессоры: тормозной ТВ-130 для электровозов и вертикальный углекислотный УВ-70/2 для морских судов. В 1935 году КБ поручили задание особой государственной важности — в сжатые сроки спроектировать холодильную установку для охлаждения саркофага в Мавзолее В. И. Ленина. В. П. Барминым был разработан углекислотный компрессор УГ-160 для этой холодильной установки.

Начиная с 1931 года В.П. Бармин ведет по совместительству научную и педагогическую работу в МВТУ имени Н. Э. Баумана, где читает курс термодинамики и курс «Расчет и конструирование поршневых компрессоров», кроме этого он руководит курсовыми и дипломными проектами. В конце 1940 года В.П. Бармина назначают главным конструктором завода «Компрессор», однако его планам по дальнейшему развитию холодильной техники не суждено было сбыться.

Великая Отечественная война коренным образом изменила направленность работ В.П. Бармина. 30 июня 1941 года заводу «Компрессор» приказом наркома общего машиностроения была поставлена задача развернуть на заводе серийное производство реактивных снарядов РС-132 (М-13) и пусковых установок для них. Одновременно приказом наркома отдел главного конструктора и СКБ объединялись в СКБ при заводе «Компрессор». В.П. Бармин назначается начальником СКБ и заместителем главного конструктора, а позднее — главным конструктором СКБ. В период Великой Отечественной войны СКБ и заводом под руководством В. П. Бармина было разработано и изготовлено 78 типов экспериментальных и опытных конструкций пусковых реактивных установок залпового огня, получивших в народе название «Катюши», из которых 36 типов были приняты и находились на вооружении Красной Армии и Военно-Морского Флота.

С 1946 года В.П. Бармин становится начальником и главным конструктором ГСКБ «Спецмаш» — головного предприятия по созданию стартового, подъемно-транспортного, заправочного и вспомогательного наземного оборудования ракетных комплексов. В. П. Бармин становится членом Совета главных конструкторов, созданного С. П. Королевым для координации работ по созданию ракетной техники. Начиная с 1947 года, под руководством В.П. Бармина в короткие сроки были разработаны стартовые комплексы для подготовки и пуска баллистических ракет конструкции С. П. Королева: Р-1, Р-2 (1948-1952 гг.), Р-11, Р-5 и первой стратегической ракеты с ядерным боезарядом Р-5М. В 1957 году были завершены работы над стартовым комплексом первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, которая вывела на орбиту Земли первый спутник Земли и первого космонавта планеты Ю. А. Гагарина.

В.П. Бармин вместе со своим коллективом внес огромный вклад в дело создания ракетно-ядерного щита страны. В 1960-х годах в ГСКБ «Спецмаш» создают шахтные стартовые комплексы для боевых ракет Р-12, Р-14, Р-9А, УР-100. Под руководством Бармина были разработаны и созданы уникальные стартовые комплексы для ракет-носителей УР-500 («Протон») и многоразовой ракетно-космической системы «Энергия-Буран». Наряду с конструкторской деятельностью, В. П. Бармин принимал активное участие в подготовке ученых и специалистов высокой квалификации. С 1959 по 1989 гг. он возглавлял кафедру «Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов». В МВТУ им. Н. Э. Баумана В. П. Бармин являлся почетным президентом Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, членом Международной академии астронавтики.

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Барминград. Возвращение на Луну

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