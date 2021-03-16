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#Роскосмос#Памятная дата16.03.2021 02:20

95 лет со дня рождения Аркадия Михайловича Мокина

Аркадий Михайлович Мокин родился 16 марта 1926 года в деревне Красный Яр Частинского района Пермской области — специалист, руководитель работ в области производства стартового оборудования.

Окончил Воткинский машиностроительный техникум: техник-технолог (1943 г.), Ленинградский военно-механический институт: инженер (1950 г.). Работал: в 1944 г. — на машиностроительном заводе № 235 г. Воткинск: техник-технолог; с 1950 по 1978 гг. — на Юргинском машиностроительном заводе: инженер ЦЗЛ, начальник ОТК, производства, главный инженер завода, с 1968 по 1978 гг. — директор завода.

С 1978 по 1987 гг. — начальник 4-го ГУ МОМ. С 1987 по 1993 гг. — в НИИ технологии машиностроения г. Москва: ведущий инженер. Руководил изготовлением опытных образцов и организацией серийного производства оборудования для систем У19, У21, У79, М16, П81, а также по темам «Союз», «Протон-М», «Сапфир», «Вулкан», «Энер-гия-Буран» и др.

Лауреат Государственной премии СССР (1977 г.). Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (дважды), медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд».

Выдающийся руководитель работ в области производства стартового оборудования Аркадий Михайлович Мокин скончался 31 августа 1994 г.

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