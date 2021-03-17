А. Клишас проинформировал о проведенных консультациях по кандидатурам для назначения на должности прокуроров

Source: Russia – Council of the Federation

Консультации прошли в рамках совместного заседания трех комитетов Совета Федерации, сообщил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края представил информацию о проведенных консультациях по кандидатурам для назначения на должности военного прокурора и региональных прокуроров.

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Сенатор сообщил, что в соответствии с новой редакцией Конституции, Федеральным законом «О прокуратуре РФ» и положениями обновленного Регламента Совета Федерации Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, Комитет СФ по обороне и безопасности, Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провели совместное заседание. В нем приняли участие первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области сенаторы Российской Федерации.

На совместном заседании прошли консультации по представленным Президентом РФ кандидатурам: Дмитрия Шуваркина — на должность военного прокурора Балтийского флота, Сергея Паволина — на должность прокурора Мурманской области, Андрея Травкина — на должность прокурора Нижегородской области, Виктора Эппа — на должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа. РФ, Все представленные кандидатуры были поддержаны, указал Андрей Клишас.

По итогам совместного заседания в соответствии с Регламентом Совета Федерации Председателю СФ Валентине Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга направлено заключение для информирования Президента РФ о результатах проведенных консультаций, сказал парламентарий.

Письмо о результатах проведения консультаций будет направлено Советом Федерации Президенту РФ.

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