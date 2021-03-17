А. Майоров провел семинар-совещание о ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие было посвящено подготовке к «правительственному часу» следующего заседания Совета Федерации, на котором запланировано выступление Министра сельского хозяйства РФ.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел семинар-совещание на тему «О ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Смотрите также

Мероприятие, организованное Аналитическим управлением Аппарата Совета Федерации совместно с профильным Комитетом СФ, было посвящено подготовке к «правительственному часу» следующего заседания верхней палаты парламента, которое состоится 31 марта. В его рамках запланировано выступление Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Алексей Майоров отметил, что Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия утверждена постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. С учетом внесенных изменений срок ее действия установлен до 2025 г.

Семинар-совещание Аналитического управления Аппарата СФ совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

1 из 10

Семинар-совещание Аналитического управления Аппарата СФ совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

2 из 10

Алексей Майоров

3 из 10

Семинар-совещание Аналитического управления Аппарата СФ совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

4 из 10

Семинар-совещание Аналитического управления Аппарата СФ совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

5 из 10

Семинар-совещание Аналитического управления Аппарата СФ совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

6 из 10

Семинар-совещание Аналитического управления Аппарата СФ совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

7 из 10

Семинар-совещание Аналитического управления Аппарата СФ совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

8 из 10

Семинар-совещание Аналитического управления Аппарата СФ совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

9 из 10

Семинар-совещание Аналитического управления Аппарата СФ совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

10 из 10

Сенатор сообщил, что в 2020 г. достигнут ряд позитивных результатов реализации Государственной программы. «Так, по предварительным данным Росстата, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2017 году составил 105,7 процента, что выше целевого показателя на 1,9 процента, в том числе индекс производства продукции растениеводства — 106,1 процента, индекс производства продукции животноводства — 105,1 процента», — отметил парламентарий.

В то же время, продолжил Алексей Майоров, сохраняется ряд проблем, требующих решения. По его словам, это недостаточная обеспеченность предприятий АПК сельхозтехникой и оборудованием, значительный износ основных фондов в сельском хозяйстве, неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, низкая доходность и высокая закредитованность сельскохозяйственных товаропроизводителей, значительная зависимость от импорта семенного, посадочного и племенного материала, нехватка мелиорированных земель и др.

«Мы собрались сегодня, чтобы с участием всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти подготовить проект постановления Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства». Этот документ создаст основу для дальнейшего совершенствования нормативных правовых актов и послужит развитию российского АПК», — подчеркнул Алексей Майоров.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, полномочный представитель Правительства РФ в Совете Федерации Вадим Живулин, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, руководитель Аналитического управления Аппарата Совета Федерации Андрей Петров, начальник инспекции аудита АПК Счетной палаты РФ Елена Карелина, научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства, академик РАН Иван Ушачев, представители Министерства экономического развития РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, сельхозтоваропроизводители, ученые и эксперты.

MIL OSI