Выступления сенаторов по актуальным вопросам затронули темы поддержки института семьи, реализации программ социально-экономического развития регионов

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе 501-го заседания СФ сенаторы высказались по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

Выступления члена Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представителя от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерины Алтабаевой, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя члена Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольги Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым и члена Комитета СФ по обороне и безопасности, представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Сергея Колбина КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя были посвящены седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. По словам сенаторов, в Крыму и в Севастополе за прошедшие годы произошли положительные изменения. От имени жителей региона и города федерального значения, его представители в СФ выразили чувство признательности нашей Родине за поддержку и защиту.

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Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Нина Куликовских КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области рассказала о состоявшихся в регионе мероприятиях, посвященных 87-й годовщине со дня рождения первого космонавта планеты Ю. Гагарина. По словам сенатора, центральным событием стало открытие очередных 48-х Международных общественно-научных «Гагаринских чтений», которые превратились в масштабный форум, направленный на популяризацию достижений отечественной космонавтики и научно-технический знаний в молодежной среде.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан обратила внимание на тему поддержки института семьи. Она напомнила, что 5 марта Президент России утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Сенатор предложила коллегам активно включиться в работу по выполнению содержащихся в документе поручений.

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Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Московской области Алексей Русских РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области сообщил о выездном совещании Комитета СФ, посвященном вопросам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея. Сенатор отметил, что целью поездки делегации Совета Федерации в Республику Адыгея стал мониторинг хода реализации индивидуальной программы социально-экономического развития, определение положительных результатов, а также существующих проблем и сдерживающих факторов.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области обратил внимание на вопрос наделения регионов полномочиями по установлению коэффициентов территориальности внутри муниципальных образований при установлении размеров потенциально возможного годового дохода по патентной системе налогообложения.

Заместитель Председателя СФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области напомнил коллегам о соблюдении сроков подачи сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сенаторов и членов их семей.

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