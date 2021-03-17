Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы приняли участие в дистанционном заседании Комиссии ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области и член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и приняли участие в дистанционном заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

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В рамках подготовки доклада «Нерешительность в отношении вакцинации: серьезная проблема общественного здравоохранения» Владимир Круглый представил членам Комиссии анализ ответов, полученных на основании вопросника Европейского центра парламентских исследований и документации (ЕДСПИД).

В своем выступлении сенатор обратил внимание на то, что вакцины — незаменимый инструмент для предотвращения эпидемий и вспышек инфекционных заболеваний. «Однако, в последнее десятилетие во многих странах – членах Советы Европы усилилась нерешительность в отношении вакцинации. Сегодня, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, серьезность этой проблемы многократно возросла».

По словам законодателя, чтобы проанализировать ситуацию в государствах — членах Совета Европы, Комиссия ПАСЕ запустила опрос через сеть Европейского центра парламентских исследований и документации (ЕЦПИД) летом 2020 г. «Из 55 стран, включая государства-наблюдатели, которым была направлена эта анкета, мы получили ответы от 35 стран. Из 11 стран ответов не поступило». Сенатор призвал эти страны прислать свои материалы в ближайшее время.

Сенаторы приняли участие в дистанционном заседании Комиссии ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию

«Представленное на комиссии исследование дает ценную информацию по вопросу, который не может быть эффективно решен ни одной страной отдельно, в изоляции», — заявил сенатор.

Владимир Круглый обратил внимание на первый вопрос исследования – законодательство. «Это имеет решающее значение. Опрос показал, что почти в половине стран существует конкретное законодательство или конкретная стратегия борьбы с нерешительностью в отношении вакцинации, и примерно в половине стран этот вопрос решается с помощью других типов законов или стратегий».

Представленная информация показала, уточнил парламентарий, что во многих государствах, а точнее в девятнадцати, существуют программы обязательной вакцинации. «Это очень сложный и чувствительный вопрос».

В связи с этим, Владимир Круглый напомнил, что Ассамблея уже приняла в январе этого года резолюцию 2361 (2021), где призвала государства-члены Совета Европы и Европейский Союз использовать свидетельства о вакцинации только для мониторинга эффективности вакцины, потенциальных побочных эффектов и нежелательных явлений. Ассамблея также призвала обеспечить, чтобы граждане были проинформированы о том, что вакцинация не является обязательной и что никто не оказывает политического, социального или иного давления с целью вакцинации.

«Мне представляется, что лучший способ борьбы с нерешительностью в отношении вакцинации – все же повышение осведомленности и просвещение. Необходимо сосредоточиться на тех стратегиях вакцинации, которые не включают обязательные меры, а учитывают причины нерешительности в отношении вакцинации. Нам нужно постараться соблюсти баланс между правами человека и общественной необходимостью», — заявил Владимир Круглый.

Второй вопрос исследования, представленный сенатором, — статистика. 17 государств-членов ведут статистику об отказе от вакцинации населения. Однако статистическая информация не является единой и однородной, уточнил законодатель. «Мы понимаем, что причины недоверия людей к новым вакцинам разные и зависят от различных социальных групп, уровня общей культуры людей в разных странах».

Парламентарий обратил внимание, что в большинстве стран медицинские работники активно поддерживают иммунизацию. Среди мер их поддержки применяются финансовые и другие стимулы, а также инвестиции в программы профессиональной подготовки. «Лучший и более последовательный сбор данных — ключ к пониманию того, где и почему страны сталкиваются с высокими показателями отказа от вакцинации», — отметил сенатор.

Владимир Круглый рассказал о еще одном вопросе исследования. Это образование, профессиональная подготовка и повышение осведомленности.

Сенатор сообщил, что компании по повышению осведомленности проводятся в 31 стране. Реализуются образовательные программы, курсы повышения квалификации медицинских работников и населения. «Крайне важно чтобы медицинские работники во всех странах Совета Европы были обучены и постоянно информированы о преимуществах иммунизации, чтобы они могли снять возможные опасения у своих пациентов. Необходимо донести до людей такую простую мысль, что вакцины являются огромным общественным благом. Мы также должны обеспечить, чтобы информационно-просветительские кампании проводились на регулярной основе», — сказал он.

По словам законодателя, вводящая в заблуждение и ложная информация в социальных сетях от антипрививочных групп — одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время. « Еще раз подчеркиваю важную роль, которую мы как законодатели играем в разработке адекватных способов выявления и мониторинга, вводящей в заблуждение и ложной информации. При необходимом уважении свободы слова мы должны бороться с ложью с помощью фактов», — добавил он. Открытые публичные дебаты с участием противников вакцинации также имеют важное значение для доведения до населения правдивой информации, уверен парламентарий.

Он отметил, что исследование показало, что необходимо шире применять цифровые платформы. «Всеобъемлющее использование онлайновых средств коммуникации облегчило бы доступ к достоверной информации о вакцинах и способствовало бы укреплению доверия к иммунизации», — отметил сенатор.

Владимир Круглый призвал коллег ознакомиться с представленным аналитическим материалом, обсудить возможные пути совершенствования действующего законодательства, повышения осведомленности и образования, проводить совместную работу над повышением доверия к вакцинации. «Это будет залогом успеха в борьбе с нынешней и будущей пандемией».

В ходе заседания был также принят проект резолюции и рекомендаций по докладу «Климатический кризис и верховенство права». Комиссия обсудила поправки к докладу «Влияние трудовой миграции на покинутых детей».

Парламентарии Ассамблеи рассмотрели предварительный меморандум к докладу «Закрепление права человека на здоровую окружающую среду: необходимость активизации действий Совета Европы» и предварительный проект доклада «Преодоление социально-экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19».

Сенаторы приняли участие в открытых слушаниях по теме «Деинституционализация лиц с ограниченными возможностями».

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