В. Матвиенко: Вопросы обязательной переработки пластика будут вынесены на обсуждение IX Невского экологического конгресса

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ поддержала инициативу об отказе от использования неперерабатываемого сырья.

Тема переработки пластика, используемого в том числе в качестве упаковочного материала, будет одной из важных на предстоящем в мае нынешнего года IX Невском экологическом конгрессе.

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Об этом сообщила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отвечая на вопросы журналистов об инициативе заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко запретить использование пластиковых трубочек для коктейлей, цветного пластика, одноразовой посуды и других изделий, которые трудно переработать во вторичные материальные ресурсы.

Все больше стран внедряют «зеленую повестку». Пришло время производить упаковочный материал из перерабатываемого сырья

Председатель СФ поддержала предложение вице-премьера Правительства. «Все больше стран внедряют «зеленую повестку». Пришло время производить упаковочный материал из перерабатываемого сырья», — сказала Валентина Матвиенко.

В ходе Невского экологического конгресса эта тема будет обсуждаться коллегиально с участием специалистов и экспертов, представителей зарубежных стран, отметила глава СФ. «Рассмотрим пути решения проблемы, механизмы реализации этой инициативы».

По словам Председателя СФ, переход на «зеленые технологии» не произойдет в одночасье. «Однако уже сейчас необходимо сформировать «дорожную карту» с четкими сроками, когда будет прекращен выпуск неперерабатываемого пластика. Нужно понять, какие сроки предусмотреть для бизнеса, для предприятий, чтобы они могли спокойно перейти на перерабатываемое сырье».

Невский экологический конгресс пройдет 27–28 мая 2021 года в Санкт-Петербурге на площадке Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

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