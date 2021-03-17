В Совете Федерации проходит 501-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступит Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

На 501-м заседании сенаторы заслушают информацию о результатах рассмотрения представленных Президентом РФ для проведения консультаций кандидатур на должности прокуроров субъектов Федерации и приравненных к ним. Накануне представленные кандидатуры подробно обсуждались в ходе совместного заседания Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, Комитета по обороне и безопасности и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

«Правительственный час» посвящен развитию высшего образования и науки в целях адаптации к потребностям реального сектора экономики. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков расскажет о работе ведомства и ответит на вопросы парламентариев.

Будут рассмотрены поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» в части регулирования деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы дополнительного предпрофессионального, среднего профессионального, высшего образования в области искусств.

В повестке заседания также — внесение изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в части уточнения требований, применяемых при использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи. Одним из инициаторов изменений является заместитель Председателя СФ Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

Сенаторам предстоит ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь о предоставлении Правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, а также Соглашение о сотрудничестве в области карантина растений, подписанное главами правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.



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