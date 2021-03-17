Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Дмитрий Рогозин#Владимир Колмыков#ЦПК#Луна-25#ExoMars-202217.03.2021 18:22

Дмитрий Рогозин встретился с журналистами в НПО Лавочкина

В среду, 17 марта 2021 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел встречу с журналистами. Встреча состоялась на одном из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности — Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). В мероприятии также приняли участие: командир отряда космонавтов ЦПК Олег Кононенко, директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович, генеральный директор НПО Лавочкина Владимир Колмыков, руководители ключевых проектов НПО Лавочкина и представители ведущих российских СМИ.

В рамках визита журналисты получили информацию по основным планетным проектам НПО Лавочкина. В частности, общественности был представлен доклад о ходе работ по созданию космического аппарата «Луна-25», в том числе лётное изделие в чистовой камере контрольно-измерительной станции, которое проходит этап электрических испытаний. С докладом выступил главный конструктор проекта «Луна-Глоб» Павел Казмерчук.

Пунктом программы также стал осмотр производственной площадки изделий проекта ExoMars-2022. С докладом о статусе разработки российской части выступил руководитель проекта Петр Меркулов. Аппарат в настоящее время находится в европейской компании Thales Alenia Space Italy (г. Турин, Италия) и готовится к комплексным функциональным испытаниям. После посещения производственно-испытательной базы состоялось прямое включение из Турина (Италия) посредством видеоконференцсвязи с главным конструктором проекта «ЭкзоМарс» Алексеем Ивановым, который рассказал о статусе работ с лётным изделием космического аппарата ExoMars-2022.

В музее НПО Лавочкина для СМИ был организован брифинг в формате круглого стола, где у участников мероприятия была возможность задать все интересующие вопросы по текущим космическим разработкам и получить ответы из первоисточника. Встреча прошла в режиме активного диалога: обсуждалось международное сотрудничество в исследовании космоса; поднимался вопрос о сохранении необходимого объема финансирования фундаментальных научных космических программ; рассматривались возможности и перспективы современной лунной программы, включая пилотируемые миссии и многое другое. Такие мероприятия дают возможность увидеть в реальности сложнейший процесс создания космического техники и узнать последние новости ракетно-космической отрасли. В планах Госкорпорации проводить их регулярно.

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Космический проект «Луна-25» создаётся с использованием российской элементной базы и последних достижений в области космического приборостроения. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований Южного полюса Луны. Запуск «Луны-25» запланирован на октябрь 2021 года.

Миссия ExoMars-2022 — второй этап крупнейшего совместного проекта Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведению геологических исследований и поиска следов возможного существования жизни на планете. Он откроет новый этап исследования космоса для мирового научного сообщества. НПО Лавочкина является головным исполнителем и координатором работ с российской стороны, а также разработчиком и изготовителем десантного модуля и посадочной платформы «Казачок». Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» в сентябре-октябре 2022 г. Этот период выбран с учётом баллистических условий, которые позволяют осуществлять запуск с Земли к Марсу каждые два года.

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