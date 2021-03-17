Е. Бибикова приняла участие в общественных слушаниях о работе частных и государственных пансионатов для престарелых и инвалидов

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в Общественной палате Российской Федерации.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области приняла участие в общественных слушаниях на тему «Проблемы функционирования частных и государственных пансионатов для престарелых и инвалидов. Вопросы лицензирования».

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Участниками мероприятия, прошедшего в Общественной палате РФ, стали представители Федерального Собрания РФ, профильных министерств и ведомств, надзорных и контролирующих органов, поставщики социальных услуг, эксперты.

В стране постепенно происходит процесс старения населения: ожидается, что к 2050 г. численность граждан старше 60 лет составит не менее 30 проц. жителей. В таких условиях потребность в пансионатах для пожилых граждан значительно возрастет

Елена Бибикова отметила, что в настоящее время в стране постепенно происходит процесс старения населения: ожидается, что к 2050 г. численность граждан старше 60 лет составит не менее 30 проц. жителей. В таких условиях потребность в пансионатах для пожилых граждан значительно возрастет.

По словам сенатора, в Российской Федерации насчитывается 2791 государственный стационар, в которых проживают порядка 300 тыс. человек. Негосударственных организаций, предоставляющих аналогичные услуги, — свыше 1400, но только 255 из них находятся в реестре поставщиков социальных услуг.

В ходе слушаний детально обсуждались вопросы качества предоставляемых пансионатами услуг и соблюдения прав граждан, безопасности проживания, контроля деятельности. Участники мероприятия отметили, что нередко в частных пансионатах фиксируются нарушения установленных норм пожарной безопасности, социального и медицинского обслуживания.

«При рассмотрении данных вопросов в Комитете СФ по социальной политике неоднократно отмечалось, что самое главное здесь — обеспечить безопасность наших граждан и достойные условия их жизни. Важным в решении этой задачи может стать лицензирование деятельности, что позволит ввести в правовое поле всех участников данной сферы услуг», — подчеркнула Елена Бибикова.

«Также значимым является вхождение организаций в реестр поставщиков социальных услуг, что позволит негосударственному сектору более активно участвовать в сфере оказания социальных услуг, получать бюджетное финансирование, а государству — усилить контроль», — добавила парламентарий.

По ее словам, определение для проживания пожилого человека в пансионат является все же вынужденной мерой, так как подавляющее большинство граждан предпочитает жить и получать социальные услуги дома. Поэтому необходимо совершенствовать и расширять систему ухода за пожилыми людьми, которая имеет различные формы и предполагает включение в нее при необходимости услуг соцработников, сиделок, поддержку родственного ухода, совершенствование полустационарной и стационарной форм ухода.

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