Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#МКС-65#Союз МС-1817.03.2021 09:48

Завершены испытания корабля «Союз МС-18» в вакуумной камере

На космодроме Байконур продолжается предполетная подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18». Сегодня, 17 марта 2021 года, в соответствии с графиком работ специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва и Космический центр «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершили испытания корабля на герметичность в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

Цикл пневмовакуумных испытаний крупногабаритной космической техники с использованием гелиево-воздушной среды в проверяемых объемах проводится для объективного контроля жестких требований к герметичности отсеков и бортовых систем корабля в наземных условиях.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» к Международной космической станции запланирован на 9 апреля 2021 года с космодрома Байконур.

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