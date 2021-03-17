Комментарий Минэнерго России на годовой отчёт Счётной Палаты РФ

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 17 марта. – Для недопущения роста розничных цен на бензин и дизельное топливо выше темпов годовой инфляции, а также для обеспечения стабильного топливообеспечения регионов России и доходности розничного бизнеса АЗС, Минэнерго России по поручению Правительства России были проработаны и реализованы ряд срочных мер стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Среди наиболее важных – рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов, плавное увеличение запасов топлив к маю этого года до 1,6 млн тонн, а также рост выпуска топлив. Кроме того, с марта для топливных компаний-участников биржевых торгов были увеличены нормативы по продаже бензинов, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов (СУГ) на срочном рынке, по бензинам норматив вырос с 10 до 11% а по дизелю – с 6 до 7.5% от уровня производства компанией-участником. Минэнерго России уже на сегодняшний день фиксирует добросовестное исполнение нефтяниками взятых обязательств, так с начала марта 2021 года отгрузки автомобильных бензинов нефтяными компаниями на внутренний рынок полностью соответствуют рекомендуемым планам и превышают на 6,3% уровень отгрузок за аналогичный период 2020 года. Компании продолжают увеличивать запасы товарного бензина, полностью удовлетворяя потребности внутреннего рынка – за прошедшую неделю марта запасы товарных бензинов выросли на 21 тыс. тонн и превысили в совокупности уровень 1,55 млн тонн.

Как следствие, наблюдается заметное снижение ценового давления в оптовом сегменте рынка на биржевых торгах топливом. По информации СПбМТСБ, территориальный биржевой индекс в Европейской части России по итогам торгов 12 марта 2021 года на автомобильный бензин марки АИ-92 составил 54 431 руб./т (или -265 руб./т к 11 марта), на автомобильный бензин марки АИ-95 составил 55 667 руб./т (или -487 руб./т к 11 марта).

При этом важную роль для рынка продолжает играть разработанный в 2018 году демпферный механизм, позволяющий минимизировать колебания мировых цен на нефть на конечные розничные цены внутреннего рынка. Благодаря его эффективной работе, рост цен на заправках в 2020 году оставался в пределах инфляции – к примеру, цены розницы на 92-й бензин, который является социально-значимым, росли ниже инфляции при достаточном снабжении рынка – их рост был 2,2-2,5% при инфляции 4,9% (по данным Росстата). В настоящее время, для соответствия изменившимся реалиям мирового рынка, а также для обеспечения доходности розничного бизнеса на АЗС, Минэнерго России совместно с Минфином России по поручению вице-премьера Александра Новака работают над корректировкой демпфирующего механизма в сторону его увеличения, что в итоге должно сохранить изменение цен на топливо не выше уровня инфляции.

В то же время Минэнерго России продолжает работу по актуализации проекта Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, готовясь к рассмотрению ее в Правительство РФ в апреле 2021 года. Корректировка Генсхемы, в первую очередь, происходит в целях наиболее полного учёта последствий влияния пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году на мировой рынок в общем и положение России на нем в частности, внутренний нефтяной и топливный рынки, а также влияния пандемии на структурные изменений в энергетическом секторе с позиций повышения конкурентоспособности российской нефтяной отрасли в новых условиях. В будущем Российской нефтяной отрасли доля трудноизвлекаемых запасов нефти, требующих особых налоговых условий разработки будет расти, что должно учитываться в прорабатываемом проекте Генсхемы для долгосрочного сохранения лидирующих позиций России на мировом рынке, особенно в условиях изменения налогообложения нефтяной отрасли в начале этого года. Помимо прочего, проводится анализ Сценариев введения «углеродного налога» в ряде стран-потребителей нефти, а также влияния условий соглашения ОПЕК+.

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