К. Долгов: Важен устойчивый диалог власти, науки и бизнеса для расширения мер инвестиционной и налоговой поддержки горнодобывающей отрасли

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике режиме видеоконференции провел «круглый стол».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области в режиме видеоконференции провел «круглый стол», посвященный обсуждению мер инвестиционной и налоговой поддержки горнодобывающей отрасли.

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В дискуссии приняли участие сенаторы РФ Елена Авдеева, АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области Александр Жуков, ЖуковАлександр Аркадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Хакасия Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва Елена Шумилова, ШумиловаЕлена Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, региональных органов исполнительной власти, ведущих нефтегазодобывающих компаний, эксперты.

Минерально-сырьевой комплекс является важной частью современной экономики России и в долгосрочной перспективе будет играть существенную роль в ее развитии

Константин Долгов подчеркнул, что минерально-сырьевой комплекс является важной частью современной экономики России и в долгосрочной перспективе будет играть существенную роль в ее развитии.

Он отметил, что сегодняшнее обсуждение организовано в продолжение проведенного 30 ноября 2020 года «круглого стола» на тему «О мерах инвестиционной и налоговой политики горнодобывающей отрасли, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне Российской Федерации».

По словам парламентария, кроме положительных тенденций есть и ряд факторов, осложняющих деятельность предприятий горнодобывающей отрасли. К ним относятся проблемы вовлечения в хозяйственный оборот отходов недропользования, а также формирования механизмов стимулирования геологоразведочной деятельности.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Константин Долгов

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Дина Оюн

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Елена Авдеева

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Александр Жуков

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Елена Шумилова

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Совет Федерации старается по максимуму помогать горнодобытчикам и участвует в выработке мер поддержки горнодобывающей отрасли в части предоставления налоговых льгот и нормативно-правовом регулировании», — сказал Константин Долгов.

Он привел данные Министерства экономического развития России, согласно которым во втором полугодии 2020 года добывающий сектор нарастил объемы производства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что обеспечило более высокую загрузку мощностей, улучшение экономических параметров и социального положения.

«Совет Федерации особо отмечает, как важен устойчивый диалог власти, науки и бизнеса, чтобы осуществляемые изменения способствовали расширению мер инвестиционной и налоговой поддержки горнодобывающей отрасли», — подчеркнул парламентарий.

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