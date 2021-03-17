Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Союз МС-1817.03.2021 15:30

МКС готовится к перестыковке

В соответствии с программой полета Международной космической станции на 19 марта 2021 года запланирована перестыковка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» с Малого исследовательского модуля «Рассвет» на модуль «Поиск». Расчётное время отделения корабля — 19:38 по московскому времени, а автономный полет продлится предварительно 29 минут. Ее в ручном режиме выполнит командир экспедиции МКС-64 Сергей Рыжиков.

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-17» провел бортовую тренировку по предстоящей на пятницу операции. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс совместно со специалистами Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС отработали циклограмму перестыковки. В рамках трехчасовой тренировки экипаж отработал предусмотренные циклограммой работы и проверил состояние необходимого оборудования, поэтапно консультируясь со специалистами.

Перестыковка будет выполнена для того, чтобы пилотируемый корабль «Союз МС-18», запуск которого запланирован на 9 апреля с.г., пристыковался к модулю «Рассвет», а сам модуль «Поиск» после расстыковки «Союза МС-17» можно было безопасно с точки зрения парирования возможных нештатных ситуаций использовать для предстоящего выхода в открытый космос по программе российского сегмента Международной космической станции.

Прямая трансляция расстыковки, автономного полета и обратной стыковки будет доступна на сайте Госкорпорации «Роскосмос» с 19:15 мск 19 марта 2021 года.

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