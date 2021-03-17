Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#НИИ ПМ#ВДНХ#Руслан Мухамеджанов17.03.2021 17:19

Молодых специалистов ЦЭНКИ отметили премиями академиков Бармина, Кузнецова и конструктора Филиппова

В понедельник, 15 марта 2021 года, в павильоне «Космос» на ВДНХ (Центр «Космонавтика и авиация») состоялось ежегодное награждение молодых работников-студентов Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Торжественное мероприятие организовано Отделом подготовки и развития персонала предприятия и приурочено к 60-летию первого полета человека в космос.

Открыл торжественную церемонию генеральный директор ЦЭНКИ Руслан Мухамеджанов. С приветственными словами к участникам обратились летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин, директор филиала ЦЭНКИ — НИИ ПМ Александр Фадеев и председатель Совета ветеранов ЦЭНКИ Александр Болысов. Традиционно именные премии академика В.П. Бармина, академика В.И. Кузнецова и конструктора В.К. Филиппова вручают отличившимся студентам вузов, совмещающих учебу с работой в филиалах ЦЭНКИ. В этом году лауреатами стали порядка 50 молодых специалистов.

В рамках церемонии также объявлены благодарности наставникам молодых специалистов, студентам, занимающихся общественной и культурно-творческой деятельностью, стипендиатам Ученого совета МГТУ имени Баумана, Правительства и Президента РФ. В завершение мероприятия почетным гостям — летчику-космонавту, Герою России Федору Юрчихину, председателю Совета ветеранов ЦЭНКИ Александру Болысову и старшему специалисту конгресс-центра «Космонавтика и авиация» Наталье Дмитриевой — были вручены памятные медали «60 лет первому полету человека в космос».

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