Source: Russia – Council of the Federation
В Совете Федерации прошло первое заседание межкомитетской рабочей группы.
В Совете Федерации создана межкомитетская рабочая группа по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса.
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Руководитель рабочей группы, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) провел первое заседание, где были обозначены проблемные вопросы развития малых форм хозяйствования в сфере АПК.
Сенатор проинформировал, что в ходе 500-го заседания Совета Федерации был поставлен вопрос о существующих проблемах развития малых форм хозяйствования в сельскохозяйственном производстве страны. Эта тема обсуждалась на заседании «круглого стола» «Законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса» в рамках XXXII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ в декабре прошлого года.
Первое заседание межкомитетской рабочей группы по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса
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Егор Борисов
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Виктор Новожилов
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Сергей Белоусов
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Вадим Николаев
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Первое заседание межкомитетской рабочей группы по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса
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Елена Перминова
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Дина Оюн
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Первое заседание межкомитетской рабочей группы по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса
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Александр Карлин
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Виктор Кресс
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Первое заседание межкомитетской рабочей группы по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса
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«Председатель Совета Федерации поручила комитетам палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, по экономической политике, по бюджету и финансовым рынкам совместно рассмотреть этот вопрос, и проинформировать в период осенней сессии текущего года о результатах нашей работы. Мы должны представить определенные выводы для принятия более конкретных решений», — сообщил Егор Борисов.
«На прошлой неделе мы пригласили представителей экспертного сообщества, обсудили эту проблематику более конкретно, поставили задачу по созданию «дорожной карты», чтобы в рамках уже межкомитетской рабочей группы подготовить конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию как законодательства, так и нормативных правовых актов», — отметил парламентарий.
В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, эксперты.