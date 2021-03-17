Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации прошло первое заседание межкомитетской рабочей группы.

В Совете Федерации создана межкомитетская рабочая группа по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса.

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Руководитель рабочей группы, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) провел первое заседание, где были обозначены проблемные вопросы развития малых форм хозяйствования в сфере АПК.

Сенатор проинформировал, что в ходе 500-го заседания Совета Федерации был поставлен вопрос о существующих проблемах развития малых форм хозяйствования в сельскохозяйственном производстве страны. Эта тема обсуждалась на заседании «круглого стола» «Законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса» в рамках XXXII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ в декабре прошлого года.

Первое заседание межкомитетской рабочей группы по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса

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Егор Борисов

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Виктор Новожилов

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Сергей Белоусов

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Вадим Николаев

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Первое заседание межкомитетской рабочей группы по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса

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Елена Перминова

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Дина Оюн

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Первое заседание межкомитетской рабочей группы по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса

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Александр Карлин

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Виктор Кресс

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Первое заседание межкомитетской рабочей группы по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса

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«Председатель Совета Федерации поручила комитетам палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, по экономической политике, по бюджету и финансовым рынкам совместно рассмотреть этот вопрос, и проинформировать в период осенней сессии текущего года о результатах нашей работы. Мы должны представить определенные выводы для принятия более конкретных решений», — сообщил Егор Борисов.

«На прошлой неделе мы пригласили представителей экспертного сообщества, обсудили эту проблематику более конкретно, поставили задачу по созданию «дорожной карты», чтобы в рамках уже межкомитетской рабочей группы подготовить конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию как законодательства, так и нормативных правовых актов», — отметил парламентарий.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, эксперты.

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