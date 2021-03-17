Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Главкосмос Пусковые Услуги#CAS50017.03.2021 08:09

На Байконуре проводятся работы по плану первого стартового дня

На космодроме Байконур продолжается подготовка к первому коммерческому запуску компании «Главкосмос Пусковые Услуги» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). В соответствии с решением Государственной комиссии ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 космическими аппаратами утром 17 марта 2021 года была вывезена на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома Байконур.

В 05:30 по московскому времени начался вывоз ракеты космического назначения: железнодорожный состав покинул помещения монтажно-испытательного корпуса площадки № 31. Далее она была доставлена на стартовый стол и установлена в пусковую установку. После стыковки коммуникаций ракеты-носителя с наземным оборудованием будут выполнены автономные испытания систем и агрегатов полезной нагрузки, разгонного блока, носителя и стартового комплекса в рамках первого стартового дня. Планируется, что основные работы пускового дня пройдут в ночь с 19 на 20 марта с.г.

Утром 20 марта, за несколько часов до запланированного времени старта, состоится заседание Государственной комиссии, по итогам которого будут приняты решения о заправке ракеты компонентами топлива и точном времени ее старта. Основной полезной нагрузкой станет космический аппарат CAS500-1, основной задачей которого является предоставление электронно-оптических изображений в высоком разрешении. Попутная полезная нагрузка: японские аппараты ELSA-d, GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина, первый спутник Высшей школы экономики НИУ ВШЭ ДЗЗ, CubeSat Образовательного центра «Сириус» и НИУ ВШЭ, а также спутник «Орбикрафт-Зоркий» компании «Спутникс».

До пуска осталось:

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