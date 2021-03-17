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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ17.03.2021 13:05

Определены лучшие молодые профессионалы Протон-ПМ

Названы победители V корпоративного чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы Протона — 2021». Мероприятие посвящено 60-летию первого полёта человека в космос. Лучших определяли с применением стандартов WorldSkills. В четырёх компетенциях выступили 23 участника. Среди операторов токарных станков с ЧПУ победил Виктор Бойков (цех 2), среди операторов фрезерных станков с ЧПУ — Владислав Ширяев (центр дуального образования). Лучшим инженером-технологом предприятия стал Андрей Губин (цех 2).

В компетенции «Лабораторный химический анализ» два первых места: у инженера-исследователя Анны Мезенцевой и инженера-химика Ольги Лядовой (центральная заводская лаборатория). Победители корпоративного первенства представят «Протон-ПМ» и интегрированную структуру на отраслевом чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2021».

Андрей Шишкин, заместитель директора по персоналу Протон-ПМ: «Чемпионаты профмастерства — это вклад в будущее наших сотрудников. То время, которое они тратят на подготовку, общение с экспертами, выполнение конкурсных заданий, обогащает ребят новыми знаниями, развивает их компетенции. Поэтому мы стараемся с каждым годом вовлекать как можно больше работников в движение WorldSkills, чтобы они варились в этой прогрессивной среде. Для нас это важный элемент, помогающий формировать новую культуру производства, готовить мультикомпетентных специалистов и повышать производительности труда».

Соревнования проходили с 9 по 13 марта 2021 года на загородной площадке предприятия в Новых Лядах: на базе центра дуального образования и центральной измерительной лаборатории. Организаторами чемпионата выступили служба персонала и сотрудники предприятия: сертифицированные эксперты WS Александр Куклин и Светлана Ложкина, победитель национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019 Анастасия Башкирцева, руководитель центра дуального образования Антон Пономарёв.

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