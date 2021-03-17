Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Алексей Леонов18.03.2021 00:10

Первому выходу в космос — 56 лет

56 лет назад, 18 марта 1965 года, космонавт Алексей Архипович Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос с борта космического корабля «Восход-2» с использованием гибкой шлюзовой камеры. Совместная работа на борту проводилась с командиром корабля Павлом Беляевым. Общее время первого выхода составило 23 минуты 41 секунду (из них вне корабля 12 минут 9 секунд).

«ВНИМАНИЕ! ЧЕЛОВЕК ВЫШЕЛ В КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО»

Именно эти слова вошли в мировую историю, как извещение о первом выходе человека в открытый космос, а первым, кто передал это сообщение, был командир корабля «Восход-2» Павел Беляев. Это эпохальное событие ознаменовало очередной шаг человечества навстречу Вселенной, а опыт позволил сделать вывод о возможности человека выполнять работы в открытом космосе.

Ракета-носитель «Восход» с экипажем корабля «Восход-2» стартовала 18 марта 1965 года в 10:00 с космодрома Байконур. Алексей Леонов покинул космический корабль через 1 час 35 минут после старта. Во время возвращения в корабль Алексей Леонов испытал трудности, поскольку раздувшийся скафандр не проходил через воздушный шлюз «Восхода». Только стравливание давления кислорода в скафандре и героические усилия Алексея Архиповича позволили тогда благополучно завершить полёт.

Для выхода в космическое пространство был разработан скафандр «Беркут» с многослойной герметичной оболочкой, с помощью которой внутри поддерживалось избыточное давление, обеспечивающее нормальную жизнедеятельность космонавта. Снаружи скафандр имел специальное покрытие белого цвета для предохранения от теплового воздействия солнечных лучей и от возможных механических повреждений герметичной части скафандра. Скафандрами были снабжены оба члена экипажа, чтобы командир корабля мог при необходимости оказать помощь космонавту, вышедшему в космос.

Первый выход в открытый космос, совершенный Алексеем Архиповичем Леоновым, стал очередной точкой отсчета для мировой космонавтики. Сегодня внекорабельная деятельность космонавтов и астронавтов на борту Международной комической станции может продолжаться несколько часов, и все это благодаря тем первым 729 секундам, которые Алексей Леонов провел за бортом корабля «Восход-2». Помимо этого, инженеры получили колоссальное количество информации для разработки более совершенных скафандров. Их современные образцы позволяют выполнять в открытом космосе практически любые работы. И сегодня, когда выход в открытый космос стал плановой задачей экипажей на борту станции, работа в открытом космическом пространстве по-прежнему сопровождается риском: космонавтам необходимо иметь определенные навыки, уметь быстро принимать решение и реагировать на нештатные ситуации.

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Алексей Леонов внес большой вклад не только в развитие ракетно-космической отрасли страны, укрепление её научно-технического потенциала, но и в искусство, общественную деятельность. Талантливый художник, спортсмен, учёный, почётный член Российской академии художеств, заслуженный мастер спорта; он занимался благотворительностью, участвовал в детских и молодёжных проектах. Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР не стало 11 октября 2019 года. Выход в открытый космос, выполненный им, был, есть и будет знаменательной вехой в истории покорения космического пространства человеком, а имя Алексея Леонова золотом вписано в историю мировой космонавтики.

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