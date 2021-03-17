Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Гагаринские чтения17.03.2021 20:23

Представитель НПО Энергомаш принял участие в работе Гагаринских чтений

​Главный специалист Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Владимир Судаков принял участие в работе XLVIII Общественно-научных Гагаринских чтений. Председатель Оргкомитета чтений, исполнительный директор Госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв поблагодарил организаторов и участников мероприятий, которые нашли возможность собраться и традиционно отпраздновать день рождения Юрия Гагарина.

По традиции на сцену ДК «Комсомолец» был приглашён отряд космонавтов во главе с руководителем делегации от Центра — первым заместителем начальника ЦПК Максимом Харламовым. На открытии Чтений выступил и главный специалист НПО Энергомаш Владимир Судаков, рассказав о создании жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108 для семейства ракет Р-7, обеспечивших запуск первого спутника Земли и первого космонавта планеты.

В рамках Чтений проведены пленарное заседание и заседания научных секций. Представлены 143 доклада, частично — в дистанционном формате. На секции № 1 с докладом «Академик В.П.Глушко и имена на карте Луны» выступил Владимир Судаков, рассказавший о биографиях сотрудников предприятия, чьи имена присвоены кратерам Луны. В Гагаринских чтениях традиционно участвуют сотрудники различных предприятий ракетно-космической отрасли, в том числе и НПО Энергомаш.

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