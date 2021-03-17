Регулируется деятельность организаций, реализующих программы образования в области искусств

Source: Russia – Council of the Federation

Вносятся изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». С докладом по этому вопросу выступила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

Проект федерального закона был внесен Президентом Российской Федерации.

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Федеральным законом предусматриваются особенности регулирования деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств), создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и имеющих специальные наименования в зависимости от вида искусств — «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел».

Документом также определяются особенности оценки результатов вступительных испытаний, проводимых при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств.

Федеральным законом предусматривается полномочие Министерства культуры РФ по установлению для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств за счет федерального бюджета.

Также документом вводится полномочие Министерства культуры РФ (по согласованию с Министерством просвещения РФ) по установлению особенностей организации образовательной деятельности, методической деятельности по образовательным программам в области искусств, в том числе порядок осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. При этом положения, касающиеся полномочия Министерства культуры РФ по установлению для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств за счет федерального бюджета, применяются с 2023/24 учебного года.

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