Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дежурный по планете17.03.2021 20:43

Стартовала Космическая программа «Дежурный по планете»

Прошла целая неделя программы «Дежурный по планете», организованная образовательным центром «Талант и успех» совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» и тематическими партнерами. 10 марта 2021 года на базе регионального центр выявления и поддержки одаренных детей «Солнечный город» в Кабардино-Балкарии состоялось открытие.

130 школьников 8-11 классов из 39 регионов России объединились в проектные команды и на протяжении двух недель будут реализовывать космические проекты под руководством экспертов российской ракетно-космической отрасли. Направления «Космической программы «Сириус — 2021» включают практически весь спектр современных космических технологий: прикладные космические системы, спутникостроение, оборудование для спутников, взаимодействие спутников с наземной инфраструктурой, дистанционное зондирование земли, роверы, антенны, ракеты.

В этом году выделено 7 основных треков:

«Делаем станцию приема данных в L-диапазоне с метеорологических спутников своими руками»;

«Космическая робототехника — роверы»;

«TerraNotum» — предусматривается участие в двух номинациях: «Мой CubeSat» и «Земля из космоса»;

«Цифровой лесничий»;

«Космическая автоматическая идентификация объектов и искусственный интеллект»;

«Прикладные космические системы — научные эксперименты».

Во вторник, 16 марта 2021 года, для всех участников была организована тематическая лекция «Ракетостроение: история, миссии и перспективы развития», проведенная заместителем начальника отдела проектирования разгонных блоков, космических головных частей и адаптации полезных нагрузок Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва И.Кузьминых. Школьники познакомились с историей создания отечественной ракетной техники. Особое внимание уделено принципам разработки и адаптации ракетной техники.

***

«Дежурный по планете» — это программа, объединяющая технологические конкурсы и проекты для школьников и студентов в области космоса, главной задачей которой — повышение популярности космических исследований, разработок среди школьников России и создание доступной современной образовательной среды в области космических исследований и реализации проектов.

Организаторами программы «Дежурный по планете» выступают Госкорпорация «Роскосмос», образовательный Фонд «Талант и успех», Фонд содействия инновациям, Кружковое движение НТИ, Сколковский институт науки и технологий, а партнерами программы — высокотехнологичные компании «Лоретт», «СКАНЭКС», «VoltBro», «Спутникс», «Образование будущего», ООО «Лаборатория геоинформационного прогнозирования опасных гидрометеорологических явлений» и образовательные организации НИУ ВШЭ, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Санкт-Петербургский политехнический университет, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

MIL OSI