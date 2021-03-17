Церемония запуска Таласского золоторудного комбината

Source: President of Russia – Kremlin

Месторождение «Джеруй», расположенное в Таласской области на северо-западе Киргизии, содержит почти 90 тонн золота и около 25 тонн серебра. Проект его освоения, реализуемый российской «Группой Альянс» при поддержке Банка ВТБ, является одним из крупнейших по объёму инвестиций в истории российско-киргизского экономического сотрудничества. Потенциальный уровень производства на предприятии – пять тонн золота в год.

В церемонии запуска Таласского золоторудного комбината также приняли участие президент АО «Группа Альянс», президент и председатель совета директоров ООО «Русская платина» М.Бажаев и президент – председатель правления Банка ВТБ А.Костин Костин Андрей Леонидовичпрезидент – председатель правления ПАО «Банк ВТБ» .

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Выступления на церемонии запуска Таласского золоторудного комбината

В.Путин: Уважаемый господин Президент! Дорогие друзья! Дамы и господа!

Начало работы Таласского золоторудного комбината на месторождении «Джеруй» имеет действительно важное значение для российско-киргизского экономического сотрудничества и в целом для дальнейшего укрепления партнёрских, союзнических отношений между нашими странами. Полностью в этом согласен с Садыром Нургожоевичем Жапаровым.

Успешно осуществлён один из самых масштабных совместных проектов. Руководители «Группы Альянс» и Банка ВТБ уже рассказали о том, сколько сил и средств было вложено в освоение месторождения «Джеруй» и строительство Таласского золоторудного комбината.

Со своей стороны подчеркну, что речь действительно идёт о рекордных объёмах российских инвестиций на территории Киргизии, которые составят порядка 600 миллионов долларов.

На Таласском горнодобывающем комплексе будут использоваться самые передовые технологии и оборудование, в том числе соответствующие всем природоохранным нормам и стандартам. Это позволит эффективно и без ущерба для окружающей среды добывать до пяти тонн золота в год.

Отмечу, что месторождение «Джеруй», руда с которого будет поступать на Таласский комбинат, было разведано, как Президент Кыргызстана только что сказал, советскими геологами ещё в 1968 году. Тогда учёные определили, что запасы золота на нём составляют порядка 90 тонн, а серебра – 25 тонн. Следовательно, это предприятие будет обеспечено ресурсной базой для стабильной работы на годы вперёд.

На комбинате создаётся более тысячи рабочих мест, появятся новые возможности для трудоустройства местного населения. Малые и средние предприятия Таласской области будут обеспечены выгодными заказами на поставку товаров и услуг для нужд комбината.

Российские инвесторы также нацелены оказывать серьёзное финансовое содействие социальному развитию Таласской области. Руководитель предприятия уже сказал: для этих целей учреждён специальный фонд, куда ежегодно будут перечисляться до 2 миллионов долларов. Почти половина этих средств пойдёт на реализацию социально значимых проектов в регионе, а остальная часть – на льготное кредитование бизнеса.

Иными словами, деятельность нового золотодобывающего предприятия принесёт существенные выгоды как для Таласской области, так и для всей экономики Кыргызстана в целом.

Значительные доходы получит государственный бюджет, Президент уже об этом сказал. Комбинат уже перечислил в киргизскую казну 100 миллионов долларов в качестве платы за лицензию на использование месторождения «Джеруй». По имеющимся оценкам, в дальнейшем налоговые платежи в бюджет Киргизии действительно вырастут и составят примерно 70 миллионов долларов в год.

В заключение хотел бы поблагодарить всех российских и киргизских соучредителей и инвесторов Таласского золоторудного комбината, сотрудников этого предприятия, инженеров и рабочих, которые были заняты на его строительстве, за слаженную и эффективную работу.

И конечно, хотел бы выразить признательность руководству Киргизии и лично Садыру Нургожоевичу за внимание к интересам российских экономических операторов и усилия по формированию благоприятного инвестиционного климата в Киргизской Республике. Рассчитываем, что новое предприятие будет и впредь пользоваться поддержкой со стороны киргизских властей.

Повторю, реализация этого важного совместного проекта станет символом успешного развития многопланового взаимовыгодного российско-киргизского партнёрства и крепкой дружбы между нашими народами, что полностью соответствует духу договорённостей, достигнутых в ходе недавнего рабочего визита Президента Киргизии в Москву. Мы благодарны за то, что Вы совершили свой первый зарубежный визит именно в нашу столицу.

Надеюсь, что все усилия, которые мы вместе предпринимаем для того, чтобы сотрудничать на экономическом поприще, те средства, которые и ранее были направлены на то, чтобы Кыргызстан стал полноправным членом нашего экономического объединения Евразэс, а эти средства значительные, они исчисляются сотнями миллионов долларов, что эти наши совместные усилия будут и дальше способствовать реализации крупных, экономически выгодных для обеих сторон промышленных объектов. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, всем участникам этого процесса. И благодарю вас за внимание.

Спасибо.

С.Жапаров: Уважаемый Владимир Владимирович! Ещё раз хочу выразить вам огромную благодарность за участие в открытии месторождения «Джеруй». Желаю «Алтын Альянсу» удачи и всем присутствующим.

Спасибо ещё раз.

В.Путин: Садыр Нургожоевич, спасибо. До встречи!

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