Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Павел Власов#РАНХиГС17.03.2021 11:52

Экспонаты музея Центра подготовки космонавтов представлены на выставке во Владимире

Во Владимирском филиале РАНХиГС открыли выставку под названием «Земля — наш общий дом, космос — наша работа!», посвящённую 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина. Экспонаты для выставки, а это свыше 110 единиц хранения, предоставил музей Центра подготовки космонавтов. Свою лепту внесли и другие подразделения ЦПК, временно передав ряд предметов, разнообразивших экспозицию.

Это шестой и на данный момент самый масштабный музейный проект, который совместными усилиями организует вуз и специалисты из Звёздного городка. По традиции выставку открывали директор Владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин и начальник ЦПК, Герой России Павел Власов.

«Космическая отрасль потрясающе интересная, она объединяет энергичных, преданных делу людей. Стремление стать космонавтом или работать в этой отрасли может возникнуть у молодежи, например, когда они видят уникальные экспозиции, слушают рассказы экскурсоводов. Для нас очень важно, чтобы таких выставок было больше», — подчеркнул Павел Власов.

Космические снаряжение и оборудование, документы, фотографии, личные вещи покорителей космоса — значительное количество предметов, которые могут увидеть посетители выставки, побывали на орбите. Есть и интерактивный экспонат — компьютерный тренажёр, с помощью которого можно освоить навыки стыковки космического корабля с модулем МКС.

«Гвоздем выставки является тренировочный скафандр А.А.Леонова, в котором он готовился к выходу в открытый космос. Также выставили мобильный тренажер стыковки, с возможностью попробовать себя в роли космонавта», — поделился впечатлениями на своей станице в «Инстаграме» заместитель начальника Комплекса образовательно-исторического ЦПК Олег Захаров.

По предварительной информации выставка «Земля — наш общий дом, космос — наша работа!» во Владимирском филиале РАНХиГС продлится до 15 мая 2021 года.

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