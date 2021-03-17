Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Космодромы#Плесецк#Министерство обороны17.03.2021 05:30

55 лет космической деятельности космодрома Плесецк

55 лет назад, 17 марта 1966 года, в 13:28 по московскому времени с Государственного научно-исследовательского испытательного полигона Министерства обороны СССР (ныне — первый Государственный испытательный космодром Плесецк) в Архангельской области был выполнен первый пуск ракеты-носителя «Восток-2» с космическим аппаратом «Космос-112» на борту. Этот старт положил начало космической биографии «северного» космодрома планеты.

Необходимость расширения масштабов космической деятельности в СССР возникла в начале 60-х годов прошлого века. Руководством государства было принято решение об использовании для запусков космических аппаратов стартовых комплексов объекта «Ангара», созданного в 1957 году в Архангельской области как войсковое соединение ракетных полков, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7.

Через год после первого космического старта космодром стал основным местом запуска автоматических космических аппаратов СССР. Космодром готовил и проводил пуски ракет-носителей «Восток-2», «Восток-2М», «Восход», «Космос-2» и «Космос-3М» с семью типами космических аппаратов. Одновременно с расширением количества и типов запускаемых спутников шел процесс снятия с боевого дежурства ракетных комплексов.

В 1974 году на решение космических задач было перепрофилировано бывшее боевое Первое управление полигона. В его состав вошли две испытательные части. Одна из них решала задачи по подготовке и запуску космических аппаратов легкого класса с помощью ракет носителей «Космос-2» и «Космос-3М». Другая испытательная часть была сформирована для проведения пусков космических ракет «Циклон-3». Во Второе управление вошли три испытательные части с задачей подготовки и запуска космических аппаратов среднего класса с помощью ракет носителей типа Р-7А.

11 ноября 1994 года был подписан Указ президента РФ о создании Первого Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (1ГИК МО РФ, космодром Плесецк) в составе Военно-космических сил. Этот указ официально присвоил Плесецк статус космодрома. 24 марта 2001 года Указом Президента РФ были созданы Космические войска, и с 1 июля 2001 года космодром был выведен из состава РВСН и включён в состав Космических войск РФ.

За заслуги в обеспечении безопасности государства, укреплении его обороноспособности, создании, испытании и производстве новых образцов оружия, боевой и специальной техники космодром награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, а также орденом Суворова.

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