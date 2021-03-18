Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в расширенном заседании коллегии Федерального агентства по делам молодежи.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в расширенном заседании итоговой коллегии Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Обсуждались ключевые события и мероприятия в сфере государственной молодежной политики в минувшем году, а также основные цели и задачи Росмолодежи на 2021 г.

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С приветственным словом к участникам заседания обратились заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

В своем выступлении Александр Варфоломеев назвал прошедший год особенно важным и значимым для сферы молодежной политики. «Наша совместная многолетняя работа над законодательным обеспечением реализации государственной молодежной политики завершилась принятием долгожданного федерального закона в развитие новых положений Конституции», — сказал сенатор.

Как сообщил парламентарий, на законодательном уровне сформирован единый понятийный аппарат, определены цели, принципы молодежной политики, формы участия молодых людей в ее реализации. Выстроена единая система органов власти в сфере молодежной политики, их полномочия.

«Реализация государственной молодежной политики — это вопрос, который требует особого внимания всех уровней власти», — подчеркнул Александр Варфоломеев.

Сенатор отметил, что с принятием закона о молодежи работа в законодательной сфере не завершается: предстоит дальнейшее развитие отраслевого, регионального законодательства, подзаконного регулирования в сфере молодежной политики.

«Залогом благополучия любой страны является четкая, понятная, эффективная молодежная политика, обеспечение которой невозможно без правовой основы», — уверен парламентарий.

В ходе мероприятия с докладом об итогах деятельности агентства и задачах на текущий год выступил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев. О деятельности Общественного совета при Федеральном агентстве по делам молодежи в 2020 г. рассказал председатель Общественного совета при Росмолодежи, генеральный директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус, а также представители подведомственных Росмолодежи учреждений и общественного сектора.

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