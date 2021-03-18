А. Кутепов: Потенциал оборонных предприятий будет активно использоваться для создания современного медицинского оборудования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел выездное совещание Комитета СФ, посвященное вопросам импортозамещения и диверсификации предприятий ОПК.

Реализация проектов в сфере здравоохранения требует приоритетного внимания государства. Значимым в этой сфере является участие предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, что одновременно позволит решить и задачу импортозамещения как различных медицинских изделий и препаратов, так и их составных частей и отдельных компонентов.

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Об этом заявил председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Сенатор провел выездное заседание Комитета на тему «Ответ на вызовы, стоящие перед предприятиями ОПК, при решении задач по импортозамещению высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках реализации программы диверсификации». Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге на площадке концерна «Алмаз-Антей».

В совещании приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Мартынов, МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл член Комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов, МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области член Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров, АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области депутаты Государственной Думы, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, представители Министерства здравоохранения РФ, федеральных и региональных органов государственной власти, предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Накоплен значительный опыт работы предприятий ОПК с уникальными технологиями на всех стадиях научных исследований и опытно-конструкторских работ

Андрей Кутепов отметил, что накоплен значительный опыт работы предприятий ОПК с уникальными технологиями на всех стадиях научных исследований и опытно-конструкторских работ. «Однако исторически российский оборонно-промышленный комплекс строился как исключительно военный: на многих заводах выпуск оборонной продукции составляет от 70 до 90 процентов и более. Сегодня очень актуальна задача перепрофилирования производства предприятий ОПК для возможностей выпуска продукции гражданского потребления».

По словам сенатора, к 2030 году предприятия ОПК должны производить не менее 50 процентов высокотехнологичной гражданской продукции с учётом того, что обладают уникальным технологическим оборудованием, технологиями и опытом.

Андрей Кутепов отметил, что Комитет СФ по экономической политике совместно с Комитетом СФ по обороне и безопасности вплотную занимаются вопросами диверсификации в условиях уменьшения гособоронзаказа.

По мнению парламентария, отрасли нужны новые финансовые механизмы — долгосрочные кредиты, налоговые льготы, субсидии, выстраивание процесса разработки и внедрения инноваций с ориентацией на конечного гражданского потребителя, исследования спроса и адаптация конечного продукта под потребности потребителей. Среди наиболее востребованных мер поддержки для предприятий сенатор отметил установление для организаций ОПК преференциальных режимов для выхода на рынок гражданской продукции, включая механизмы особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

В ходе выездного мероприятия обсуждались успешный опыт работы предприятий ОПК в данном направлении и проблемы, которые требуют безотлагательного решения.

Сенаторы приняли участие в открытии специализированного производственного комплекса «Медпром» концерна «Алмаз-Антей», ознакомились с образцами медицинской техники, производимой в рамках программы диверсификации.

Заместитель генерального директора концерна «Алмаз – Антей» по производственно-технологической политике Александр Ведров продемонстрировал линейку отечественного высокотехнологичного медицинского оборудования и IT-решений для оснащения российских лечебных учреждений и внедрения цифровых технологий в области здравоохранения. Все разработки ведутся совместно с представителями медицинского профессионального сообщества и специалистами ведущих лечебных учреждений. Телемедицинская система, разработанная концерном, интегрирована с Телемедицинской информационной системой Министерства здравоохранения РФ.

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