Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Блоги#Союз МС-18#МКС-6518.03.2021 15:00

«Блог жены космонавта» возобновляет работу на сайте Роскосмоса

В соответствии с российской программой полета Международной космической станции на 9 апреля 2021 года запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18» и экипажем 65-й длительной экспедиции на борту. В состав основного экипажа вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Их дублёры: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

Для командира корабля Олега Новицкого текущий полёт является третьим в карьере. Как и во время первых двух «космических командировок», на Земле о его орбитальном полёте будет рассказывать супруга в «Блоге жены космонавта» на официальном сайте Госкорпорации «Роскосмос». На его страницах Юлия Новицкая будет рассказывать, как живут «космические» семьи, интересные факты о космонавте Олеге Новицком и его пути к мечте — полете в космос, а также о самых свежих новостях об экипаже МКС-65 и, конечно же, о своих эмоциях.

«Когда я начинала вести „Дневник…“, то хотела показать глазами женщины, что из себя представляет космический полет и подготовка к нему, — рассказывает Юлия Новицкая в своей новой записи. — Именно не как профессионал, а как человек, который просто соприкасается со всем этим, видит все это изнутри. Как происходит отбор в отряд космонавтов и как медики следят за здоровьем будущих покорителей Вселенной, как ребята готовятся к полету, как выживают в зимнем лесу, в пустыне и на море. Рассказать о прыжках с парашютом, испытаниях в сурдокамере, о полетах на невесомости и комплексных тренировках, о старте и стыковке, научных экспериментах и занятиях спортом, о „приватках“ и звонках с орбиты домой».

Предполагается, что блог будет вестись во время предстартовой подготовки, в течение всех 191 суток нахождения космонавта Роскосмоса Олега Новицкого на борту Международной космической станции, а также после орбитального полета. В настоящее время основной и дублирующий экипажи МКС-65 приближаются к заключительному этапу экзаменационной сессии, которые начинаются 19 марта 2021 года.

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