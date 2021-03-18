«Газпром» рассмотрел направления развития водородной энергетики

Source: Gazprom in Russian

Релиз

18 марта 2021, 15:20

Правление «Газпрома» рассмотрело вопрос о производстве и применении водорода, осуществлении экспортных поставок водорода и метано-водородных смесей с использованием существующей газовой инфраструктуры.

Отмечено, что в последнее время водородная энергетика рассматривается во многих странах как одно из ключевых направлений при реализации национальных стратегий по низкоуглеродному развитию. Вместе с тем, водород является вторичным энергоресурсом — для его производства требуется дополнительная энергия, что отражается на его себестоимости. Большинство заявленных в этой области зарубежных проектов реализуются за счет государственных субсидий и льгот, а общего мирового рынка «энергетического» водорода сегодня не существует.

На предприятиях Группы «Газпром» в настоящее время по различным технологиям производится более 350 тыс. тонн водорода, который используется для получения различных видов продукции.

Для «Газпрома» представляется важным формировать собственные технологические компетенции в области водородной энергетики, используя уникальные свойства природного газа — экологичность и экономичность. В этой связи компания рассматривает несколько направлений использования водорода как энергоресурса.

Прежде всего, это разработка инновационных технологий для применения метано-водородного топлива в собственной производственной деятельности, а также разработка инновационных технологий для производства водорода из метана без выбросов СО2 и способов его транспортировки, в том числе, для экспорта.

Масштабное внедрение подобных технологий создаст дополнительный спрос на природный газ как сырье для производства водорода.

Вопрос о производстве и применении водорода, осуществлении экспортных поставок водорода и метано-водородных смесей с использованием существующей газовой инфраструктуры будет внесен на рассмотрение Совета директоров.

Управление информации ПАО «Газпром»

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