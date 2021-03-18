Е. Зленко: Важно не допустить снижения эффективности всей системы обращения с отходами

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили опыт регионов по корректировке территориальных схем в сфере обращения с отходами в условиях борьбы с пандемией.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа провела совещание «Практика работы субъектов Российской Федерации по корректировке территориальных схем в области обращения с отходами в 2020 году в условиях борьбы с пандемией».

Смотрите также

В мероприятии принял участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Глава Комитета подчеркнул, что в настоящее время создается новая отрасль экономики – сфера обращения с твердыми коммунальными отходами. «От деятельности региональных территориальных схем зависит успех отрасли в целом», — считает Алексей Майоров.

Сенатор также указал на необходимость межрегионального сотрудничества и обмена опытом в этой сфере.

По словам Елены Зленко, основы новой системы обращения с отходами в России были заложены в декабре 2014 г. Реформа предполагала кардинальное снижение объема отходов, направляемых на захоронение, использование отходов как сырья и источника энергии, в некоторых случаях — их повторное использование по прямому назначению. Фундаментом для развития новой системы в регионах стали территориальные схемы обращения с отходами, которые должны быть объединены в единую федеральную схему, позволяющую оптимизировать расположение объектов обращения с отходами, инфраструктуру сбора и транспортирования отходов, планировать размещение новых объектов и перенаправление потоков отходов с ликвидируемых полигонов, пояснила парламентарий.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

1 из 11

Елена Зленко

2 из 11

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

3 из 11

Алексей Майоров

4 из 11

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

5 из 11

Ольга Епифанова

6 из 11

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

7 из 11

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

8 из 11

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

9 из 11

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

10 из 11

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

11 из 11

Как отметила сенатор, правила разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, а также требования к составу и содержанию таких схем утверждены Постановлением Правительства РФ «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем».

Законодатель рассказала, что эксперты отмечают ряд проблем, которые существуют в проекте федеральной схемы и в дальнейшем способны снизить эффективность всей системы обращения с отходами. Так, расчет количества образующихся отходов в ряде регионов построен на основе некорректных нормативов накопления отходов. Это приводит к ошибкам при планировании мощности объектов обращения с отходами и неверно рассчитанным тарифам.

Кроме этого существует нехватка объектов размещения отходов. По оценкам Счетной палаты РФ, при сложившихся темпах роста объемов образования ТКО (1–2 проц. в год), существующие мощности полигонов в 32 регионах будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них – до 2022 г.

Елена Зленко обратила внимание, что в стране нет четкой системы сбора электроники, автомобильных покрышек, ртутных ламп, батареек. Опыт других стран показывает, что для эффективного сбора отходов необходима удобная инфраструктура.

Также в настоящее время Правительством РФ не утвержден порядок рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, российским экологическим оператором при разработке и корректировке территориальных схем обращения с отходами на настоящий момент.

В обсуждении темы заседания приняли участие сенаторы Российской Федерации Ольга Епифанова, ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Крым Казаноков, КазаноковКрым Олиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Роспотребнадзора, субъектов Российской Федерации: Республики Коми, Краснодарского и Камчатского края, Московской, Мурманской и Самарской областей.

MIL OSI