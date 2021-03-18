К. Косачев провел встречу с членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ затронул вопросы современной международной политики.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с членами Палаты молодых законодателей при верхней палате парламента.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор работы ПМЗ Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия председатель ПМЗ Александр Сапронов, а также около 30 молодых законодателей, представляющих различные субъекты Федерации.

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В своем выступлении Константин Косачев затронул вопросы, касающиеся нынешней международной ситуации. Вице-спикер СФ отметил, что в эти дни вся страна отмечает семилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

Последние семь лет были временем движения вперед в наших отношениях с подавляющим большинством стран мира

«Последние семь лет были временем движения вперед в наших отношениях с подавляющим большинством стран мира, но это же был период деградации отношений с определенной группой государств, среди которых — костяк НАТО и лояльные им страны-сателлиты», — сказал сенатор. В частности, считает он, отношения России и США сейчас находятся на низшей точке развития за последние три десятилетия.

«Для меня очевидно, что ситуация вокруг Крыма и Севастополя – всего лишь повод для этих государств, чтобы усилить давление на нашу страну. И в этом нет ничего нового: последние пять веков идет борьба за лидерство в международных отношениях. Отдельные страны либо группа государств стремятся утвердить неравенство в свою пользу», — отметил Константин Косачев.

Двадцатый век многое изменил в мире, продолжил вице-спикер СФ. По его словам, объективные конкурентные преимущества, которые долгое время находились на Западе, постепенно стали размываться. Возникли другие сильные экономики, более прогрессивные технологии, амбиции многих других государств на то, чтобы как минимум быть равными среди равных и не допускать одностороннего лидерства со стороны «сильных мира сего».

«И здесь возникает ситуация, когда так называемый «коллективный Запад» оказывается к этому ментально не готов. Он воспринимает возвращение в международные отношения принципов равенства как некое посягательство на устои, как нарушение «правил игры», — подчеркнул сенатор.

Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Константин Косачев

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Александр Варфоломеев

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при СФ

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По окончании выступления Константин Косачев ответил на вопросы членов Палаты молодых законодателей, которые, в частности, касались дальнейших перспектив российско-американских отношений, участия России в Парламентской Ассамблее Советы Европы, деятельности Межпарламентского союза, отношений России со странами ближнего зарубежья, участия регионов в развитии международных связей, подготовки к Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая запланирована в РФ в 2022 г.

По итогам мероприятия Александр Варфоломеев поблагодарил Константина Косачева за проведенную встречу с молодыми законодателями и предложил организовывать ее на регулярной основе раз в году. Вице-спикер СФ поддержал эту инициативу.

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