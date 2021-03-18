Л. Гумерова: Эффективность вузовской науки будет и дальше возрастать в интересах развития экономики страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в Форуме «Университеты и развитие стратегических территорий России».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в режиме видеоконференции в работе Форума «Университеты и развитие стратегических территорий России». Мероприятие проходит в Якутске.

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В мероприятии участвовали глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, президент Российской академии наук Александр Сергеев, ректоры вузов.

Лилия Гумерова выступила на пленарной дискуссии Форума на тему «Устойчивое развитие геостратегических территорий России: инициативы и проекты для достижения национальных целей».

Сенатор отметила, что профильный Комитет СФ уделяет первоочередное внимание вопросам развития высшего образования, науки, их интеграции с производством. «Необходимо повышать эффективность вузовской науки в интересах экономики страны», — подчеркнула она.

В этой связи парламентарий обратила внимание на правительственный законопроект по совершенствованию регулирования применения профстандартов в сфере профессионального образования.

Лилия Гумерова также сообщила, что в рамках Совета по вопросам интеллектуальной собственности при СФ уделяется внимание законодательному закреплению права научных и образовательных организаций вносить созданные ими результаты интеллектуальной деятельности в уставной капитал малых инновационных предприятий без согласия учредителя, а также развитию сети центров трансфера технологий в вузах.

Сенатор подчеркнула важность готовности отечественной науки и высшего образования к ответам на глобальные вызовы. «На это направлен Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года», — напомнила она.

Глава Комитета СФ сообщила о ряде рекомендаций по итогам состоявшегося 17 марта 2021 г. «правительственного часа» с участием Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

«Они касаются поддержки вузов, ориентированных на проведение научных исследований и разработок, направленных на социально-экономическое развитие регионов, совершенствования учета потребностей субъектов РФ и крупнейших работодателей при формировании общих объемов контрольных цифр приема, а также содействия занятости и трудоустройства выпускников вузов», — пояснила Лилия Гумерова.

Сенатор добавила, что в проект постановления вошла рекомендация по оказанию специализированных мер государственной поддержки высшего образования в регионах Арктической зоны РФ и Дальнего Востока.

Лилия Гумерова сообщила о подготовке совместно с Российской академией наук парламентских слушаний на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции и инструменты роста».

«Основа богатства региона — не только уникальные природные ископаемые, прежде всего, – это уникальные люди, талантливые дети. Я встречалась с учеными Якутского научного центра Сибирского отделения РАН. Считаю крайне важным создание привлекательных условий для учебы и трудоустройства талантливой молодежи – ключевого ресурса обеспечения научно-технологического прорыва России», — сказала парламентарий.

«Наш Комитет готов включиться в проработку конкретных инициатив в интересах развития геостратегических территорий России с учетом возможностей, открывающихся в Год науки и технологий», — заключила законодатель.

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